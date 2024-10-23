Смертельное ДТП случилось на мокрой трассе в Приморье — автомобиль перевернулся

Posted 23 октября, 04:56
Published 23 октября, 04:56
Modified 23 октября, 04:59
Updated 23 октября, 04:59
Полицейские расследуют трагическое ДТП около села Душкино в Приморье.
В 08:55 оперативной группе Госавтоинспекции Находки поступила информация об аварии на 116 км дороги «Артем-Находка».
На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи, следственная группа полиции и работники МЧС.
Выяснилось, что 44-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero, двигаясь из Владивостока в сторону Находки, не справился с управлением на скользком участке дороги, съехал в кювет и перевернулся.
В результате аварии погибли два человека: водитель и его 46-летний пассажир.
Стаж вождения рулевого Mitsubishi Pajero составляет 18 лет. В 2024 году он не привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее «Восток-Медиа» писало о смертельной аварии в Приморском крае.