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Posted 23 октября, 04:56

Published 23 октября, 04:56

Modified 23 октября, 04:59

Updated 23 октября, 04:59

Смертельное ДТП случилось на мокрой трассе в Приморье — автомобиль перевернулся

Смертельное ДТП случилось на мокрой трассе в Приморье — автомобиль перевернулся

23 октября 2024, 04:56
Фото: prim_police
Сюжет
МЧС
Полиция Приморья расследует обстоятельства смертельной автоаварии возле села Душкино. Выяснилось, что на мокром участке дороги водитель Mitsubishi Pajero не справился с управлением.

Полицейские расследуют трагическое ДТП около села Душкино в Приморье.

В 08:55 оперативной группе Госавтоинспекции Находки поступила информация об аварии на 116 км дороги «Артем-Находка».

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи, следственная группа полиции и работники МЧС.

Фото: prim_police

Выяснилось, что 44-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero, двигаясь из Владивостока в сторону Находки, не справился с управлением на скользком участке дороги, съехал в кювет и перевернулся.

В результате аварии погибли два человека: водитель и его 46-летний пассажир.

Видео: prim_police.

Стаж вождения рулевого Mitsubishi Pajero составляет 18 лет. В 2024 году он не привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее «Восток-Медиа» писало о смертельной аварии в Приморском крае.

Вылетел на встречку: выяснены обстоятельства смертельного ДТП в Приморье
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