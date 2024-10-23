Страховой компании «Югория» удалось двукратно увеличить прибыль с начала года

«Югория» расширила свой агентский портфель, путем внедрения новых сервисов для агентов, численность которых составляет уже почти 12 тысяч. Согласно комментарию гендиректора компании Олега Овсяницкого, «Югория» уже имеет не только исключительно региональное значение, как ранее, — доступные страховые сервисы Югории, которые до этого распространялись на Урал и Сибирь, теперь пользуются популярностью и в Москве, Санкт-Петербурге и ЦФО, где темп роста предпринимательской деятельности равняются 123%.