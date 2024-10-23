Страховой компании «Югория» удалось двукратно увеличить прибыль с начала года

Posted 23 октября, 06:31
Published 23 октября, 06:31
Modified 23 октября, 06:31
Updated 23 октября, 06:31
Собственный капитал компании стал больше на 19% и теперь равняется 14,6 млрд рублей, таким образом обеспечив доходность на акционерный капитал (ROE) 29,5%. Совокупные активы «Югории» по итогам указанного срока возросли до 49,6 млрд рублей.
В период с января по сентябрь компания выплатила около 12,9 млрд рублей, урегулировав 100 тысяч страховых случаев. В числе крупных выплат стоит отметить 190 млн рублей, которые были переданы судовладельцу после того, как его грузовое судно затонуло.
«Югория» увеличивает охват корпоративных видов страхования с начала этого года. Компания начала сотрудничать с крупнейшими лизинговыми компаниями, тем самым обеспечив серьезный прирост — 167%. На данный момент АО «ГСК „Югория“ назначено партнером лизинговых компаний CARCADE, „Балтийский лизинг“, „Европлан“, „Интерлизинг“, „Сбербанк Лизинг“ и т. п. В партнерстве с Российской ассоциацией автомобильных дилеров (РОАД) налажено сотрудничество с новыми автомобильными дилерами, и таким образом удалось усилить свои позиции на рынке автострахования. Компания ведет работу с 540 автодилерами по всей стране.
«Югория» расширила свой агентский портфель, путем внедрения новых сервисов для агентов, численность которых составляет уже почти 12 тысяч. Согласно комментарию гендиректора компании Олега Овсяницкого, «Югория» уже имеет не только исключительно региональное значение, как ранее, — доступные страховые сервисы Югории, которые до этого распространялись на Урал и Сибирь, теперь пользуются популярностью и в Москве, Санкт-Петербурге и ЦФО, где темп роста предпринимательской деятельности равняются 123%.