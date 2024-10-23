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Posted 22 октября, 23:20

Published 22 октября, 23:20

Modified 22 октября, 23:22

Updated 22 октября, 23:22

Светофоры не работают во Владивостоке

Светофоры не работают во Владивостоке

22 октября 2024, 23:20
Фото: 1MI
Сюжет
Отключение электричества
Утро выдалось недобрым для жителей Владивостока. Мало того, что день начался с жутких осадков, так еще неработающие светофоры усугубили и без того сложную ситуацию на дорогах.

По данным Центра организации дорожного движения, во Владивостоке временно не функционирует светофор на перекрестке улиц Лоскутова и Выселковая (поворот на Китай-город). Обесточивание произошло из-за отключения электричества.

Светофоры на Адмирала Горшкова, 32 и перекрестке улиц Адмирала Юмашева и Адмирала Кузнецова переведены в желтое мигание.

Автомобилистов призывают к внимательности за рулем.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что администрация дальневосточной столицы рекомендует населению минимизировать потребление электроэнергии в связи с ухудшением погодной обстановки в муниципалитете. Экономия поможет снизить нагрузку на сети и предотвратить возможные отключения.

Жителей Владивостока попросили не пользоваться электроэнергией завтра — почему?
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#Новости#Общество#Отключение электричества#Владивосток#Администрация#Муниципалитет#Автомобилисты#Приморский край#Погодные условия#Светофоры#Центр организации дорожного движения
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