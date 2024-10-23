Светофоры не работают во Владивостоке

Posted 22 октября, 23:20
Published 22 октября, 23:20
Modified 22 октября, 23:22
Updated 22 октября, 23:22
По данным Центра организации дорожного движения, во Владивостоке временно не функционирует светофор на перекрестке улиц Лоскутова и Выселковая (поворот на Китай-город). Обесточивание произошло из-за отключения электричества.
Светофоры на Адмирала Горшкова, 32 и перекрестке улиц Адмирала Юмашева и Адмирала Кузнецова переведены в желтое мигание.
Автомобилистов призывают к внимательности за рулем.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что администрация дальневосточной столицы рекомендует населению минимизировать потребление электроэнергии в связи с ухудшением погодной обстановки в муниципалитете. Экономия поможет снизить нагрузку на сети и предотвратить возможные отключения.