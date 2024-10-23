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Posted 23 октября, 09:27

Published 23 октября, 09:27

Modified 23 октября, 09:29

Updated 23 октября, 09:29

Telegram-канал из Владивостока покорил строительную Россию: сенсация на рынке медиа

Telegram-канал из Владивостока покорил строительную Россию: сенсация на рынке медиа

23 октября 2024, 09:27
Фото: 1MI
Сюжет
Строительство
Telegram-канал «Недвижка | Владивосток» возглавил ТОП-100 ведущих каналов России по строительной тематике. Проект из Приморья обошел признанных лидеров рынка в категории «Новости недвижимости».
Фото: belaya_kaska

Молодой дальневосточный проект «Недвижка | Владивосток», стартовавший в октябре 2023 года, произвел настоящую сенсацию в медиапространстве строительной отрасли. Канал занял первое место в престижном рейтинге ТОП-100 Telegram-каналов по строительной тематике, составленном редакцией «Белая Каска» совместно с аналитиками Ассоциации REPA. Особенно примечательно, что владивостокский проект обошел каналы с аудиторией в несколько десятков тысяч читателей, продемонстрировав, что качество контента важнее количественных показателей.

Фото: belaya_kaska

В состав редакции входят ведущие девелоперы, журналисты и маркетологи Дальнего Востока. Команда известна своим принципиальным подходом к освещению событий в сфере недвижимости, не боясь выводить на чистую воду недобросовестных застройщиков и раскрывать неприглядные стороны дальневосточного девелопмента.

«Недвижка» уже успешно работает не только во Владивостоке, но и в Хабаровске. Несмотря на молодость проекта, его суммарная аудитория насчитывает 5 тысяч профессионалов рынка – застройщиков, журналистов, риэлторов и маркетологов из Приморья, Хабаровского края и других регионов ДФО. В планах команды – создание масштабной сети региональных Telegram-каналов с редакциями в каждом крупном городе Дальнего Востока и за его пределами.

#Новости#Дальний Восток#Строительство#Владивосток#Telegram#Застройщики#Недвижимость#Журналисты#Приморье#ТОП-100#Медиа
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