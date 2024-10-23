Telegram-канал из Владивостока покорил строительную Россию: сенсация на рынке медиа

«Недвижка» уже успешно работает не только во Владивостоке, но и в Хабаровске. Несмотря на молодость проекта, его суммарная аудитория насчитывает 5 тысяч профессионалов рынка – застройщиков, журналистов, риэлторов и маркетологов из Приморья, Хабаровского края и других регионов ДФО. В планах команды – создание масштабной сети региональных Telegram-каналов с редакциями в каждом крупном городе Дальнего Востока и за его пределами.