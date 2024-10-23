Теперь взялся за крышу: ветер-корефан разбушевался на Емаре во Владивостоке — видео

Posted 23 октября, 03:13
Published 23 октября, 03:13
Modified 23 октября, 03:19
Updated 23 октября, 03:19
В новых медиа появилось видео, на котором хорошо видно, как в местном сквере ветром буквально в бараний рог согнуло и практически повалило на землю фонари.
А затем «ветер-корефан», как поется в одной из песен группы «Любэ» (12+), взялся за крыши домов, распложенных в этом районе. С одной из них он уже срывает куски покрытия.
«Разбирает крышу», — комментируют увиденное владивостокцы.
Напомним, в столице ДФО в связи с сильными осадками и штормовым ветром введен режим повышенной готовности.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что ветер поиграл с крышей и в районе бухты Тихой.