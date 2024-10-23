vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября, 03:13

Published 23 октября, 03:13

Modified 23 октября, 03:19

Updated 23 октября, 03:19

Во Владивостоке ветер роняет фонари и срывает покрытие с крыш домов

Теперь взялся за крышу: ветер-корефан разбушевался на Емаре во Владивостоке — видео

23 октября 2024, 03:13
Фото: dpscontrol_news

Во Владивостоке ветер роняет фонари и срывает покрытие с крыш домов

Сюжет
Погода
Ветер не на шутку расшалился во Владивостоке, и шалости его отнюдь не из разряда приятных или милых. В районе бухты Емар он уже натворил немало дел.

В новых медиа появилось видео, на котором хорошо видно, как в местном сквере ветром буквально в бараний рог согнуло и практически повалило на землю фонари.

Видео: dpscontrol_news.

А затем «ветер-корефан», как поется в одной из песен группы «Любэ» (12+), взялся за крыши домов, распложенных в этом районе. С одной из них он уже срывает куски покрытия.

Видео: dpscontrol_news.

«Разбирает крышу», — комментируют увиденное владивостокцы.

Напомним, в столице ДФО в связи с сильными осадками и штормовым ветром введен режим повышенной готовности.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что ветер поиграл с крышей и в районе бухты Тихой.

«Крыша поехала»: жильцы многоэтажки во Владивостоке в ужасе от непогоды — видео
Узнать подробнее
#Новости#Видео#Погода#Владивосток#Ветер#Приморский край#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика