vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября, 01:04

Published 23 октября, 01:04

Modified 23 октября, 01:06

Updated 23 октября, 01:06

Пожар со смертельным исходом произошел в Приморском крае

Трагическое происшествие: мужчина погиб в страшном пожаре в Приморье — фото

23 октября 2024, 01:04
Фото: mchs_vdk

Пожар со смертельным исходом произошел в Приморском крае

Сюжет
Пожар
В Лесозаводске загорелся частный дом. Пламя уничтожило не только жилище, но и жизнь одного из жителей Приморского края.

В пожаре погиб житель Лесозаводска, сообщает пресс-служба регионального МЧС. На улице Лагоды загорелся частный дом. В ходе тушения спасатели обнаружили тело мужчины внутри помещения.

«В настоящее время дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара для установления причины и всех обстоятельств происшествия», — отметиди в официально telegram-канале ведомства.
Фото: mchs_vdk

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что дым неизвестного происхождения заметили внимательные горожане в дальневосточной столице. Очевидцы предположили, что задымление виднеется около наркодиспансера.

Дым около наркодиспансера: что известно о задымлении в центре Владивостока?
Узнать подробнее
Читайте также:
Дым затянул все: серьезный пожар случился на Русском во ВладивостокеДым в центре города: что происходит во Владивостоке? — видеоПогибли люди: страшный пожар унес жизни сельчан в Приморье
#Новости#Пожар#МЧС#Владивосток#Дым#Столица#Приморский край#Лесозаводск#Тело#Восток-Медиа#Происшествия#Дознаватели#Горожане
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика