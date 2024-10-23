Трагическое происшествие: мужчина погиб в страшном пожаре в Приморье — фото

Posted 23 октября, 01:04
Published 23 октября, 01:04
Modified 23 октября, 01:06
Updated 23 октября, 01:06
В пожаре погиб житель Лесозаводска, сообщает пресс-служба регионального МЧС. На улице Лагоды загорелся частный дом. В ходе тушения спасатели обнаружили тело мужчины внутри помещения.
«В настоящее время дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара для установления причины и всех обстоятельств происшествия», — отметиди в официально telegram-канале ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что дым неизвестного происхождения заметили внимательные горожане в дальневосточной столице. Очевидцы предположили, что задымление виднеется около наркодиспансера.