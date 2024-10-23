В город не попасть: ДТП заблокировало движение на мосту во Владивостоке — видео

Posted 23 октября, 00:01
Published 23 октября, 00:01
Modified 23 октября, 00:03
Updated 23 октября, 00:03
По данным из новых медиа, движение на низководном мосту полностью заблокировано. В город не попасть. Всему виной массовое столкновение автомобилей.
Внедорожник на аварийках «возглавляет» масштабное столпотворение на мостовом сооружении. Следом за ним стоит грузовичок. Поодаль «распласталась» малолитражка, за которой расположены большегрузы. Также на видео замечен автомобиль скорой помощи, пытающийся прорваться вперед. Вероятно, бригада скорой помощи спешит на вызов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что столкновение машин в центре дальневосточной столицы осложняет движение других водителей.