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Posted 23 октября, 00:01

Published 23 октября, 00:01

Modified 23 октября, 00:03

Updated 23 октября, 00:03

Авария на мосту перегородила путь во Владивосток

В город не попасть: ДТП заблокировало движение на мосту во Владивостоке — видео

23 октября 2024, 00:01
Фото: vostokmedia.com

Авария на мосту перегородила путь во Владивосток

Сюжет
Мост
Автомобилисты не поделили дорогу и спровоцировали столкновение на подъезде во Владивосток. Теперь заехать в город по мосту не удастся, судя по кадрам, долго.

По данным из новых медиа, движение на низководном мосту полностью заблокировано. В город не попасть. Всему виной массовое столкновение автомобилей.

Внедорожник на аварийках «возглавляет» масштабное столпотворение на мостовом сооружении. Следом за ним стоит грузовичок. Поодаль «распласталась» малолитражка, за которой расположены большегрузы. Также на видео замечен автомобиль скорой помощи, пытающийся прорваться вперед. Вероятно, бригада скорой помощи спешит на вызов.

Видео: dpskontrol_125rus.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что столкновение машин в центре дальневосточной столицы осложняет движение других водителей.

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