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Posted 23 октября, 06:23

Published 23 октября, 06:23

Modified 23 октября, 06:25

Updated 23 октября, 06:25

Ветер жуткой силы разбушевался во Владивостоке

Ветер ломает беседки и поднимает капоты машин во Владивостоке — фото

23 октября 2024, 06:23
Фото: Изображение Midjourney

Ветер жуткой силы разбушевался во Владивостоке

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Погода
Ветер выгнул капот малолитражки и разрушил новую беседку на Патрокле во Владивостоке. Жители поделились фото в сети.

У дома по адресу Можайская, 20, во Владивостоке капот припаркованного авто деформировало из-за сильного ветра. Honda Fit стоит с задранным капотом. Все под ним, судя по всему, уже намокло.

Фото: patrokl_info

Подобный случай произошел в январе на Басаргина, 6б.

Происшествия на Патрокле не заканчиваются: на Феодосийской, 35, ветер повредил крышу недавно установленной беседки. Спрятаться под ней теперь невозможно.

Фото: patrokl_info

Фотографиями поделились жители района в телеграм-каналах.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке заметили ливень, местами переходящий в снег.

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#Общество#Погода#Владивосток#Автомобили#Фото#Приморский край#Шторм#Происшествия
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