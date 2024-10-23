Ветер ломает беседки и поднимает капоты машин во Владивостоке — фото

Posted 23 октября, 06:23
Published 23 октября, 06:23
Modified 23 октября, 06:25
Updated 23 октября, 06:25
У дома по адресу Можайская, 20, во Владивостоке капот припаркованного авто деформировало из-за сильного ветра. Honda Fit стоит с задранным капотом. Все под ним, судя по всему, уже намокло.
Подобный случай произошел в январе на Басаргина, 6б.
Происшествия на Патрокле не заканчиваются: на Феодосийской, 35, ветер повредил крышу недавно установленной беседки. Спрятаться под ней теперь невозможно.
Фотографиями поделились жители района в телеграм-каналах.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке заметили ливень, местами переходящий в снег.