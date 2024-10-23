Во Владивостоке ищут 15 молодых людей, чтобы дать им по 100 000 рублей

Posted 23 октября, 06:16
Published 23 октября, 06:16
Modified 23 октября, 06:18
Updated 23 октября, 06:18
В пресс-службе администрации Владивостока пояснили: получить премию (памятную статуэтку и денежный грант в размере 100 000 рублей) могут молодые, активные, инициативные, работающие на благо города владивостокцы. Ведь «Есть за что!» присуждается как раз за вклад в развитие города.
Всего — после завершения приёма заявок — будет отобрано 15 лауреатов. В 2024 году в конкурсе — восемь номинаций.
В целом они дают возможность потенциальным лауреатам точнее определиться и подать заявку с учётом того, в какой области они трудятся и\или реализуют проекты на благо Владивостока.
Список номинаций выглядит так:
Документы на участие в конкурсе и получение премии «Есть за что!» в администрации Владивостока принимают до 20 ноября. Список необходимых документов — на фото.
Все детали можно уточнить по телефонам 8 (423) 261-41-80, 8 (953) 222-44-14 (Telegram, WhatsApp), или электронной почте — [email protected].
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, каково на самом деле население Владивостока.