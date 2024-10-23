Во Владивостоке ищут 15 молодых людей, чтобы дать им по 100 000 рублей

В пресс-службе администрации Владивостока пояснили: получить премию (памятную статуэтку и денежный грант в размере 100 000 рублей) могут молодые, активные, инициативные, работающие на благо города владивостокцы. Ведь «Есть за что!» присуждается как раз за вклад в развитие города.