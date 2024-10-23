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Posted 23 октября, 06:16

Published 23 октября, 06:16

Modified 23 октября, 06:18

Updated 23 октября, 06:18

Подать заявку на премию «Есть за что!» могут молодые люди во Владивостоке

Во Владивостоке ищут 15 молодых людей, чтобы дать им по 100 000 рублей

23 октября 2024, 06:16
Фото: vostokmedia.com

Подать заявку на премию «Есть за что!» могут молодые люди во Владивостоке

Сюжет
Наш Город
В администрации Владивостока принимают заявки от молодых (от 14 до 35 лет) горожан, считающих себя достойными получить премию «Есть за что!».

В пресс-службе администрации Владивостока пояснили: получить премию (памятную статуэтку и денежный грант в размере 100 000 рублей) могут молодые, активные, инициативные, работающие на благо города владивостокцы. Ведь «Есть за что!» присуждается как раз за вклад в развитие города.

Всего — после завершения приёма заявок — будет отобрано 15 лауреатов. В 2024 году в конкурсе — восемь номинаций.

В целом они дают возможность потенциальным лауреатам точнее определиться и подать заявку с учётом того, в какой области они трудятся и\или реализуют проекты на благо Владивостока.

Список номинаций выглядит так:

  • · развитие привлекательности городской территории и сохранение исторического наследия Владивостока;
  • · предпринимательство и экономическое развитие;
  • · образование, просвещение и наука;
  • · развитие общественных связей и журналистика;
  • · социальные коммуникации и благотворительность;
  • · искусство и культура;
  • · укрепление здорового образа жизни;
  • · охрана экологии городской среды.

Документы на участие в конкурсе и получение премии «Есть за что!» в администрации Владивостока принимают до 20 ноября. Список необходимых документов — на фото.

Фото: vostokmedia.com. vlc.ru

Все детали можно уточнить по телефонам 8 (423) 261-41-80, 8 (953) 222-44-14 (Telegram, WhatsApp), или электронной почте — [email protected].

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#Новости#Общество#Владивосток#Приморский край#Наш Город
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