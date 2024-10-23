Вода по проводам и письмам: подъезды «плачут» под дождем во Владивостоке — видео

Судя по кадрам, дождь просачивается не только через окна, но и стекает по потолку. Без взгляда эксперта сложно определить, протекли швы или только травят окна. Стоит отметить, что ситуация весьма щекотливая, ведь промокли и шкафы провайдеров, и проводка, и почтовые ящики. Получается, влияние циклона может обернуться плачевными последствиями и хорошо, если не трагичными от замыкания.