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Posted 23 октября, 06:43

Published 23 октября, 06:43

Modified 23 октября, 06:59

Updated 23 октября, 06:59

Осадки заливают подъезд многоэтажки во Владивостоке

Вода по проводам и письмам: подъезды «плачут» под дождем во Владивостоке — видео

23 октября 2024, 06:43
Фото: 1MI

Осадки заливают подъезд многоэтажки во Владивостоке

Сюжет
Строительство
Владивосток накрыли жуткие дожди. От осадков страдают не только те, кто решился выбраться на улицу в негожий для прогулок день, но и некоторые приморцы, оставшиеся дома. Мужчина рассказал редакции «Восток-Медиа» грустную историю, конца которой не видно.

Ранее житель дома №25 на Добровольского делился с редакцией «поехавшей» крышей, элемент которой очутился на земле под гнетом ураганного ветра.

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Горожанин поведал о последствиях бушующей стихии, настигших многоэтажку после обеда. Интенсивные осадки «надули» во второй подъезд солидное количество воды.

«Протек насквозь», — резюмирует приморец.

Судя по кадрам, дождь просачивается не только через окна, но и стекает по потолку. Без взгляда эксперта сложно определить, протекли швы или только травят окна. Стоит отметить, что ситуация весьма щекотливая, ведь промокли и шкафы провайдеров, и проводка, и почтовые ящики. Получается, влияние циклона может обернуться плачевными последствиями и хорошо, если не трагичными от замыкания.

Видео: vostokmedia.com.

К слову, жильцам данного дома не привыкать опасаться за свою жизнь и здоровье. По их словам, подвал высотки регулярно затапливает в период обильных осадков, а верхние этажи страдают от протечек крыши. Избыточная сырость, как известно, оказывает негативное влияние не только на здоровье людей, но и на надёжность металлобетонных конструкций.

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