Вода по проводам и письмам: подъезды «плачут» под дождем во Владивостоке — видео

Posted 23 октября, 06:43
Published 23 октября, 06:43
Modified 23 октября, 06:59
Updated 23 октября, 06:59
Ранее житель дома №25 на Добровольского делился с редакцией «поехавшей» крышей, элемент которой очутился на земле под гнетом ураганного ветра.
Горожанин поведал о последствиях бушующей стихии, настигших многоэтажку после обеда. Интенсивные осадки «надули» во второй подъезд солидное количество воды.
«Протек насквозь», — резюмирует приморец.
Судя по кадрам, дождь просачивается не только через окна, но и стекает по потолку. Без взгляда эксперта сложно определить, протекли швы или только травят окна. Стоит отметить, что ситуация весьма щекотливая, ведь промокли и шкафы провайдеров, и проводка, и почтовые ящики. Получается, влияние циклона может обернуться плачевными последствиями и хорошо, если не трагичными от замыкания.
К слову, жильцам данного дома не привыкать опасаться за свою жизнь и здоровье. По их словам, подвал высотки регулярно затапливает в период обильных осадков, а верхние этажи страдают от протечек крыши. Избыточная сырость, как известно, оказывает негативное влияние не только на здоровье людей, но и на надёжность металлобетонных конструкций.