Вылетел на встречку: выяснены обстоятельства смертельного ДТП в Приморье

Posted 22 октября, 23:43
Published 22 октября, 23:43
Modified 22 октября, 23:45
Updated 22 октября, 23:45
В Артеме случилось ДТП со смертельным исходом. Также один из участников столкновения госпитализирован. В пресс-службе регионального Управления МВД поделились подробностями происшествия.
Сотрудники полиции установили, что рулевой Лада Гранда, двигаясь из Артема в сторону Находки, выехал на встречную полосу и спровоцировал лобовую аварию с Nissan Note.
Виновник инцидента скончался на месте. Автомобилистка на «Ниссане» получила травмы различной степени тяжести, ее доставили в медучреждение.
«Стаж вождения водителя Лада Гранта — 23 года. В текущем году к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения мужчину не привлекали», — подчеркнули в telegram-канале правоохранителей.
Силовики продолжают разбираться в произошедшем.
Приморцы высказались о случившемся ДТП. Многие заметили, что погиб человек, находящийся в машине отечественного производства, не обращая внимания на обстоятельства аварии.
«Вы учитывайте, что на „Ниссане“ удар пришелся на пассажирскую сторону»;
«Тут человек умер, а вы тачки обсуждаете?!»;
«Очень жаль обоих. Осторожность на дорогах превыше всего».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что приморец без прав «накуролесил» штрафов почти на 20 000 рублей. Более того, рулевой умудрился учинить ДТП, после которого сбежал, бросив свою «ласточку» на произвол судьбы.