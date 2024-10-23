Заливает основательно: сильные дожди продолжаются в Приморье — фото

Жуткие осадки властвуют в Приморском крае

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Непогода бушует в Приморском крае и не планирует закругляться. Наглядный пример — трассы между муниципалитетами в регионе. Автомобилист из Спасска-Дальнего рассказал, как обстоят дела на дорогах.