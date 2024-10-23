Заливает основательно: сильные дожди продолжаются в Приморье — фото

Posted 23 октября, 06:06
Published 23 октября, 06:06
Modified 23 октября, 06:08
Updated 23 октября, 06:08
Дожди ударили по всему региону. В некоторый районах обстановка с дождями весьма плачевная. Циклон уже заполнил канавы на трассе Спасск-Дальний — Арсеньев. Намека на прекращение осадков не предвидится, сообщают приморцы.
«Снега пока не было, но дожди настроены серьезно», — отметил мужчина.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что первый снег удалось запечатлеть в дальневосточной столице. Горожане заметили снежинки, несмотря на плюсовую температуру за окном.