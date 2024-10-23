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Posted 23 октября, 06:06

Published 23 октября, 06:06

Modified 23 октября, 06:08

Updated 23 октября, 06:08

Жуткие осадки властвуют в Приморском крае

Заливает основательно: сильные дожди продолжаются в Приморье — фото

23 октября 2024, 06:06
Фото: vostokmedia.com

Жуткие осадки властвуют в Приморском крае

Сюжет
Погода
Непогода бушует в Приморском крае и не планирует закругляться. Наглядный пример — трассы между муниципалитетами в регионе. Автомобилист из Спасска-Дальнего рассказал, как обстоят дела на дорогах.

Дожди ударили по всему региону. В некоторый районах обстановка с дождями весьма плачевная. Циклон уже заполнил канавы на трассе Спасск-Дальний — Арсеньев. Намека на прекращение осадков не предвидится, сообщают приморцы.

«Снега пока не было, но дожди настроены серьезно», — отметил мужчина.
Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что первый снег удалось запечатлеть в дальневосточной столице. Горожане заметили снежинки, несмотря на плюсовую температуру за окном.

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