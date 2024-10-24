10 лет Владивосток слушает эти сказки, и кто только их не рассказывал

Проект «Сказки с молоком» был задуман и появился на свет именно во Владивостоке, в музее имени Арсеньева. Оригинальные мини-спектакли: чтец (изначально это были актёры, волонтёры, а уж впоследствии в проект пришли и медийные личности, и даже политики) читает художественное произведение — популярную сказку или сказку приморского автора, детский рассказ; художник сразу же, здесь же, рисует чудесные иллюстрации, а звукорежиссёр дополняет историю музыкой. И дополняется это стаканом молока и вкусным печеньем: угощайся и слушай, это так по-домашнему…