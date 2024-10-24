10 лет Владивосток слушает эти сказки, и кто только их не рассказывал

Posted 24 октября, 04:02
Published 24 октября, 04:02
Modified 24 октября, 04:04
Updated 24 октября, 04:04
Проект «Сказки с молоком» был задуман и появился на свет именно во Владивостоке, в музее имени Арсеньева. Оригинальные мини-спектакли: чтец (изначально это были актёры, волонтёры, а уж впоследствии в проект пришли и медийные личности, и даже политики) читает художественное произведение — популярную сказку или сказку приморского автора, детский рассказ; художник сразу же, здесь же, рисует чудесные иллюстрации, а звукорежиссёр дополняет историю музыкой. И дополняется это стаканом молока и вкусным печеньем: угощайся и слушай, это так по-домашнему…
— История «Сказок с молоком» началась в 2014 году в Музее Города на улице Петра Великого, 6, а в 2019 году площадкой проекта стал главный корпус на Светланской, 20, — рассказали в пресс-службе Объединённого музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Арсеньева. — За время существования «Сказок» было выпито более 1000 литров молока, съедено больше 200 кг печенья и прочитано около 1000 произведений.
Отметим, что в 2024 году, в рамках Ночи музеев, удэгейскую сказку для ребят прочитал глава Владивостока Константин Шестаков, а в разное время в роли чтецов выступали профессиональные актеры, радиоведущие, журналисты, известные музыканты — например, детский омбудсмен Ольга Романова, солист Приморской краевой филармонии Александр Пстыга, народный артист России Владимир Сергияков, фронтмен группы «Марлины» Денис Биндасов и многие другие .
Несколько лет назад проект расширился — появились чтения по пятничным вечерам, и на них приглашались уже не дети, а взрослые слушатели. Оказалось, что взрослым тоже интересно — похрустывать печеньем, пить молоко и слушать отрывки из интересных книг, сказки братьев Гримм без цензуры или иные увлекательные истории.
— Проект — это совместная работа куратора (он отвечает за организацию и контроль работы площадки), чтеца (важно, чтобы он обладал навыками выразительного чтения, актёрской игры), художника (как правило, за одну сказку он создает около десятка иллюстраций) и звукорежиссера, — рассказали в музее. — Что читать, какое художественное произведение, как правило, решают чтец и куратор.
А затем проект вообще вырвался за пределы Владивостока — с гастролями побывал в Дальнереченске, Арсеньеве, Анадыре, Иркутске.
— Также мы читали сказки на открытой площадке в Пушкинском сквере, на площади Адмирала Фокина и в Нагорном парке, — рассказали в музее имени Арсеньева.
С проектом «Сказки с молоком» за 10 лет его существования было связано и немало трогательных человеческих историй — например, история журналистки и общественницы Лизы Козловой, которая боролась с тяжелой болезнью, при этом вкладывая в «Сказки…» всю душу.
Сегодня «Сказки с молоком» стали проектом — брендом, изюминкой, особицей музея. Уже выросли и стали взрослыми его первые слушатели. Возможно, скоро они приведут послушать и посмотреть умные добрые истории и сказки — под молоко с печеньем — уже своих детей.
А ближайшие «Сказки с молоком» можно будет послушать 26 октября в 16 часов. Для детей старше 12 лет будет прочитан рассказ Стивена Кинга «Долгий джонт», который повествует о так называемых джонт-прыжках, позволяющих молниеносно перенестись из точки А в точку Б. В центре сюжета семья, которой предстоит отправиться на Марс. Детям очень интересно, что же происходит во время джонт-прыжка, но подобное любопытство до добра, как правило, не доводит.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало об уникальном аудиогиде, который создали в музее для выставки «Искусство Фаберже» (12+).