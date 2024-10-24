Демешин обратился к Фалькову с просьбой передать краю 10 тысяч гектаров сельхозугодий

Отметим, что Дмитрий Демешин активно использует любые возможности привлечь дополнительные ресурсы в Хабаровский край. При этом каждая встреча врио губернатора с федеральными чиновниками, руководителями госкорпораций и представителями крупного бизнеса приносит результаты в виде конкретных решений и договорённостей, направленных на развитие региона. Встреча с Валерием Фальковым не стала исключением — помимо вопросов развития высшего образования в регионе, на ней был поднят вопрос, касающийся совершенно другой сферы, решение которого, тем не менее, зависит от главы Минобрнауки.