Демешин обратился к Фалькову с просьбой передать краю 10 тысяч гектаров сельхозугодий

Posted 24 октября, 00:04
Published 24 октября, 00:04
Modified 24 октября, 05:10
Updated 24 октября, 05:10
Губернатор рассказал главе Минобрнауки России, что участвующие в проекте «Передовые инженерные школы» вузы Хабаровского края — Тихоокеанский и Комсомольский-на-Амуре государственные университеты — готовят заявки на участие в конкурсе для получения грантов на поддержку программ развития этих школ. Сегодня в регионе есть огромная потребность в квалифицированных специалистах в области горного дела, металлургии и авиастроения.
— Получение поддержки будет способствовать решению этой задачи и обеспечению технологического суверенитета края, — отметил Дмитрий Демешин.
Дмитрий Демешин и Валерий Фальков обсудили также участие Хабаровского края в государственной программе поддержки университетов «Приоритет-2030». Тихоокеанский государственный университет, являющийся опорным вузом региона, борется за специальный грант этой программы. Одним из направлений сотрудничества с Минобрнауки России может стать создание на базе университета ведущего центра подготовки специалистов для Азиатско-Тихоокеанского региона и совместного с КНР освоения острова Большой Уссурийский.
Кроме того, глава Хабаровского края поднял на встрече с министром науки в высшего образования ещё один важный для региона вопрос. Дмитрий Демешин попросил Валерия Фалькова оказать содействие в решении вопроса о передаче в краевую собственность неиспользуемых земель Дальневосточного научно-исследовательского института сельского хозяйства. В распоряжении института находится 10 тысяч гектаров сельхозугодий, однако используется менее одной пятой из них.
— В крае острая нехватка пахотных земель. Для увеличения посевных площадей мы вводим в оборот ранее неиспользовавшиеся наделы. Передача земель института позволит обеспечить аграриев ресурсами для реализации инвестиционных проектов и повысить продовольственную безопасность региона. У нас есть сельхозтоваропроизводители, готовые выращивать на этих землях картофель, овощи и корма для животноводства, — сказал Дмитрий Демешин.
Отметим, что Дмитрий Демешин активно использует любые возможности привлечь дополнительные ресурсы в Хабаровский край. При этом каждая встреча врио губернатора с федеральными чиновниками, руководителями госкорпораций и представителями крупного бизнеса приносит результаты в виде конкретных решений и договорённостей, направленных на развитие региона. Встреча с Валерием Фальковым не стала исключением — помимо вопросов развития высшего образования в регионе, на ней был поднят вопрос, касающийся совершенно другой сферы, решение которого, тем не менее, зависит от главы Минобрнауки.