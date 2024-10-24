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Posted 24 октября, 00:04

Published 24 октября, 00:04

Modified 24 октября, 05:10

Updated 24 октября, 05:10

Демешин обратился к Фалькову с просьбой передать краю 10 тысяч гектаров сельхозугодий

Демешин обратился к Фалькову с просьбой передать краю 10 тысяч гектаров сельхозугодий

24 октября 2024, 00:04
Фото: Министерство науки и высшего образования РФ
Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин в рамках рабочей поездки в Москву встретился с министром науки в высшего образования РФ Валерием Фальковым. Стороны обсудили реализацию в Хабаровском крае проекта «Передовые инженерные школы», участие региона в программе «Приоритет — 2030» и другие вопросы.

Губернатор рассказал главе Минобрнауки России, что участвующие в проекте «Передовые инженерные школы» вузы Хабаровского края — Тихоокеанский и Комсомольский-на-Амуре государственные университеты — готовят заявки на участие в конкурсе для получения грантов на поддержку программ развития этих школ. Сегодня в регионе есть огромная потребность в квалифицированных специалистах в области горного дела, металлургии и авиастроения.

— Получение поддержки будет способствовать решению этой задачи и обеспечению технологического суверенитета края, — отметил Дмитрий Демешин.

Дмитрий Демешин и Валерий Фальков обсудили также участие Хабаровского края в государственной программе поддержки университетов «Приоритет-2030». Тихоокеанский государственный университет, являющийся опорным вузом региона, борется за специальный грант этой программы. Одним из направлений сотрудничества с Минобрнауки России может стать создание на базе университета ведущего центра подготовки специалистов для Азиатско-Тихоокеанского региона и совместного с КНР освоения острова Большой Уссурийский.

Кроме того, глава Хабаровского края поднял на встрече с министром науки в высшего образования ещё один важный для региона вопрос. Дмитрий Демешин попросил Валерия Фалькова оказать содействие в решении вопроса о передаче в краевую собственность неиспользуемых земель Дальневосточного научно-исследовательского института сельского хозяйства. В распоряжении института находится 10 тысяч гектаров сельхозугодий, однако используется менее одной пятой из них.

— В крае острая нехватка пахотных земель. Для увеличения посевных площадей мы вводим в оборот ранее неиспользовавшиеся наделы. Передача земель института позволит обеспечить аграриев ресурсами для реализации инвестиционных проектов и повысить продовольственную безопасность региона. У нас есть сельхозтоваропроизводители, готовые выращивать на этих землях картофель, овощи и корма для животноводства, — сказал Дмитрий Демешин.

Отметим, что Дмитрий Демешин активно использует любые возможности привлечь дополнительные ресурсы в Хабаровский край. При этом каждая встреча врио губернатора с федеральными чиновниками, руководителями госкорпораций и представителями крупного бизнеса приносит результаты в виде конкретных решений и договорённостей, направленных на развитие региона. Встреча с Валерием Фальковым не стала исключением — помимо вопросов развития высшего образования в регионе, на ней был поднят вопрос, касающийся совершенно другой сферы, решение которого, тем не менее, зависит от главы Минобрнауки.

#Хабаровский край
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