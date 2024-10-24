Десять ударов сковородкой: мужчина убил обидчика друга в Приморье

Posted 24 октября, 02:54
Published 24 октября, 02:54
Modified 24 октября, 02:56
Updated 24 октября, 02:56
В Хороле мужчина решил заступиться за своего товарища и ударил обидчика друга сковородой по голове десять раз, сообщает прокуратура. В результате инцидента потерпевший умер от тупой закрытой черепно-мозговой травмы.
На судебном заседании присяжные вынесли вердикт по данному происшествию со смертельным исходом.
«В ближайшее время, в соответствии с уголовно-процессуальным законом, председательствующий судья на основании вердикта присяжных постановит обвинительный приговор с назначением наказания и итоговой квалификацией действий фигуранта», — рассказали в надзорном ведомстве.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобилист сбил пешехода на проезжей части в Приморском крае и скрылся с места ДТП.