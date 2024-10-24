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Posted 24 октября, 02:54

Published 24 октября, 02:54

Modified 24 октября, 02:56

Updated 24 октября, 02:56

Сельчанин убил сковородой обидчика друга в Приморском крае

Десять ударов сковородкой: мужчина убил обидчика друга в Приморье

24 октября 2024, 02:54
Фото: 1MI

Сельчанин убил сковородой обидчика друга в Приморском крае

Сюжет
Суд
В Приморском крае конфликт превратился в смертельное избиение, когда в ссору вмешался заступник одного из оппонентов.

В Хороле мужчина решил заступиться за своего товарища и ударил обидчика друга сковородой по голове десять раз, сообщает прокуратура. В результате инцидента потерпевший умер от тупой закрытой черепно-мозговой травмы.

На судебном заседании присяжные вынесли вердикт по данному происшествию со смертельным исходом.

«В ближайшее время, в соответствии с уголовно-процессуальным законом, председательствующий судья на основании вердикта присяжных постановит обвинительный приговор с назначением наказания и итоговой квалификацией действий фигуранта», — рассказали в надзорном ведомстве.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобилист сбил пешехода на проезжей части в Приморском крае и скрылся с места ДТП.

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