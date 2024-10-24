Дмитрий Демешин принял участие в заседании совета ДФО

Также руководитель Хабаровского края Дмитрий Демешин добавил, что в регионе реализуются крупные инвестиционные проекты в металлургической и горнодобывающей отрасли. В частности, продолжаются пуско-наладочные работы на второй очереди Амурского гидрометаллургического комбината компании «Полиметалл». Кроме того, в 2025 году планируется запуск горно-обогатительного комплекса на месторождении «Малмыжское», что позволит стать Хабаровскому краю одним из лидеров по добыче и обогащению меди в России.