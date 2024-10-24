До -7°С: синоптики рассказали о погоде на завтра в Приморском крае

Posted 24 октября, 09:57
Published 24 октября, 09:57
Modified 24 октября, 09:59
Updated 24 октября, 09:59
25 октября в Приморье погода будет зависеть от атмосферного давления: ночью оно будет выше обычного, а днем — ниже. Осадков не предвидится, утром местами может быть туман. Ветер западный и юго-западный, днем умеренный, иногда сильный. Температура воздуха составит -7…+8°С ночью и +14…+19°C днем.
Во Владивостоке ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер южный и юго-восточный, умеренный, к концу дня сильный. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +5…+7°C, днем — +13…+15°C.
В Уссурийске также прогнозируются облачность и отсутствие осадков. Ночью ветер будет слабым или умеренным, днем — южный, умеренный до сильного. Температура воздуха ночью будет находиться в диапазоне от -1 до +1°C, а днем — от +16 до +18°C.
В Находке также ожидается небольшая облачность и без осадков. Ветер будет слабым или умеренным. Температура воздуха ночью около +2…+4°C, а днем — +14…+16°C.
Ранее «Восток-Медиа» писало об улучшении погоды в Приморском крае.