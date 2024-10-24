До -7°С: синоптики рассказали о погоде на завтра в Приморском крае

25 октября в Приморье погода будет зависеть от атмосферного давления: ночью оно будет выше обычного, а днем — ниже. Осадков не предвидится, утром местами может быть туман. Ветер западный и юго-западный, днем умеренный, иногда сильный. Температура воздуха составит -7…+8°С ночью и +14…+19°C днем.