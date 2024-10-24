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Posted 24 октября, 06:00

Published 24 октября, 06:00

Modified 24 октября, 06:00

Updated 24 октября, 06:00

ДОМ. РФ объявил аукцион по продаже площадки во Владивостоке для размещения турбазы

ДОМ. РФ объявил аукцион по продаже площадки во Владивостоке для размещения турбазы

24 октября 2024, 06:00
Фото: АО «ДОМ.РФ»
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ДОМ.РФ реализует на торгах имущественный комплекс во Владивостоке, расположенный вблизи сопки Седанка. В составе лота: лесной участок 1,5 га и здания общей площадью 158,6 кв. м. Имущество может быть использовано как площадка для строительства туристического объекта.

Заявки на участие в торгах принимаются до 17 февраля 2025 года. Аукцион пройдёт 21 февраля. Начальная цена лота — 32,09 млн рублей.

Недвижимость находится поблизости от ориентира с адресом: ул. Полетаева, д. 63а. Это бывшая лыжная база Дальневосточного государственного университета (сейчас — ДВФУ). Подъезд осуществляется по ул. Полетаева и далее по ул. Скатная. Комплекс расположен в долине р. Седанка, на которой обустроено Пионерское водохранилище. На вершине сопки (302 м над уровнем моря) — недостроенный форт начала XX века. По окрестностям проходят несколько туристических маршрутов. Окружение участка представлено лесным массивом, частными жилыми домами и гостиницами.

Выезд на магистраль ул. Маяковского и ближайшая остановка общественного транспорта «Перевал» находятся на расстоянии около 1,3 км. Железнодорожная станция Седанка — в 2,7 км. Расстояние до центра Владивостока составляет около 11 км.

ДОМ.РФ активно участвует в развитии неиспользуемой федеральной недвижимости в Приморском крае. Так, в октябре за 26,4 млн рублей было продано помещение площадью 294,5 кв. м на втором этаже исторического здания в центре Владивостока, на ул. Светланская. В июле за 54,68 млн рублей новому собственнику были переданы участки общей площадью 0,42 га под размещение предприятия торговли или бытового обслуживания во Владивостоке (район б. Патрокл). В мае 2023 года за 20,99 млн рублей был продан имущественный комплекс в туристическом кластере на берегу Уссурийского залива (б. Муравьиная), неподалёку от игровой зоны «Приморье». В апреле того же года за 71,13 млн рублей было реализовано бывшее общежитие ДВФУ в центре Уссурийска.

Справочно:

Дополнительная информация и инструкции по подаче заявок на участие в торгах размещены на официальном сайте ДОМ.РФ в разделе «Список торгов». Детали можно уточнить, позвонив по указанным на сайте телефонам, а также в телеграм-канале «Земля.ДОМ.РФ — Аукционы. Коммерческая недвижимость».

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