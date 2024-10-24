ДОМ. РФ объявил аукцион по продаже площадки во Владивостоке для размещения турбазы

ДОМ.РФ активно участвует в развитии неиспользуемой федеральной недвижимости в Приморском крае. Так, в октябре за 26,4 млн рублей было продано помещение площадью 294,5 кв. м на втором этаже исторического здания в центре Владивостока, на ул. Светланская. В июле за 54,68 млн рублей новому собственнику были переданы участки общей площадью 0,42 га под размещение предприятия торговли или бытового обслуживания во Владивостоке (район б. Патрокл). В мае 2023 года за 20,99 млн рублей был продан имущественный комплекс в туристическом кластере на берегу Уссурийского залива (б. Муравьиная), неподалёку от игровой зоны «Приморье». В апреле того же года за 71,13 млн рублей было реализовано бывшее общежитие ДВФУ в центре Уссурийска.