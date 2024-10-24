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Posted 24 октября, 04:47

Published 24 октября, 04:47

Modified 24 октября, 04:49

Updated 24 октября, 04:49

Авария на повороте спровоцировала затор на дороге во Владивостоке

Две легковушки поставили «колом» центральную улицу Владивостока — видео

24 октября 2024, 04:47
Фото: vostokmedia.com

Авария на повороте спровоцировала затор на дороге во Владивостоке

Сюжет
Пробка
Центр Владивостока вновь «утопает» в пробке. На этот раз автомобилисты не смогли разъехаться на повороте, чем осложнили движение потока машин.

На одной из центральных улиц Владивостока наблюдается настоящее столпотворение, сообщают в новых медиа. Одна легковушка догнала вторую прямо на повороте с Пограничной на Лесной переулок.

О пострадавших не сообщается. Но, судя по видео, страдают сотни горожан, простаивая в пробке из-за очередного казуса на дороге. Остается надеяться, что участники ДТП быстро решат вопросы и разъедутся, облегчив жизнь другим автомобилистам.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в дальневосточной столице торопливая девушка угодила под колеса такого же торопливого водителя, который, вероятно, не собирался пропускать пешеходов на «зебре».

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