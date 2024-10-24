Две легковушки поставили «колом» центральную улицу Владивостока — видео

О пострадавших не сообщается. Но, судя по видео, страдают сотни горожан, простаивая в пробке из-за очередного казуса на дороге. Остается надеяться, что участники ДТП быстро решат вопросы и разъедутся, облегчив жизнь другим автомобилистам.