Две легковушки поставили «колом» центральную улицу Владивостока — видео

Posted 24 октября, 04:47
Published 24 октября, 04:47
Modified 24 октября, 04:49
Updated 24 октября, 04:49
На одной из центральных улиц Владивостока наблюдается настоящее столпотворение, сообщают в новых медиа. Одна легковушка догнала вторую прямо на повороте с Пограничной на Лесной переулок.
О пострадавших не сообщается. Но, судя по видео, страдают сотни горожан, простаивая в пробке из-за очередного казуса на дороге. Остается надеяться, что участники ДТП быстро решат вопросы и разъедутся, облегчив жизнь другим автомобилистам.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в дальневосточной столице торопливая девушка угодила под колеса такого же торопливого водителя, который, вероятно, не собирался пропускать пешеходов на «зебре».