«Единая Россия» одобрила проект бюджета с акцентом на социальную сферу

Posted 24 октября, 15:38
Published 24 октября, 15:38
Modified 24 октября, 15:38
Updated 24 октября, 15:38
Бюджет включает в себя финансирование социально значимых обязательств, положений народной программы партии, а также аспектов национальной обороны и технологического развития. Врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев отметил важность социальной поддержки, предусмотренной в бюджете. Об этом пишет mkset.
Основное внимание уделено социальной поддержке, в частности индексации пенсий работающим пенсионерам. Средний размер страховой пенсии по старости в следующем году составит 24 тыс. рублей. На поддержку семей с детьми выделено 10 трлн рублей, из которых 4 трлн направлены на единовременное пособие. Также предполагается индексирование материнского капитала и продолжение программы семейной ипотеки.
На капитальный ремонт в рамках программы «Единой России» и Минпросвещения ежегодно будет выделяться 60 млрд рублей и дополнительно 15 млрд рублей. В программу включены более 3,2 тыс. школ, и к 2030 году планируется построить свыше 100 новых детских садов и отремонтировать более 800.
Средства также будут направлены на техникумы и кампусы мирового уровня с целью постройки 25 кампусов к 2030 году и 40 к 2036 году. Поддержка будет оказана почти 8 тыс. учреждений культуры, включая музеи, театры и школы искусств. Программой «Земский работник культуры» воспользуются более 2,5 тыс. человек, пишет er.ru.
В рамках модернизации здравоохранения предусмотрено финансирование на мероприятия по борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Региональная поддержка включает списание двух третей задолженности по бюджетным кредитам и продолжение программы по расселению аварийного жилья.