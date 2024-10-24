«Единая Россия» одобрила проект бюджета с акцентом на социальную сферу

Средства также будут направлены на техникумы и кампусы мирового уровня с целью постройки 25 кампусов к 2030 году и 40 к 2036 году. Поддержка будет оказана почти 8 тыс. учреждений культуры, включая музеи, театры и школы искусств. Программой «Земский работник культуры» воспользуются более 2,5 тыс. человек, пишет er.ru.