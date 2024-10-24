Машину разворотило, водителя зажало внутри: жуткая авария унесла жизнь девушки

Posted 24 октября, 06:50
Published 24 октября, 06:50
Modified 24 октября, 06:52
Updated 24 октября, 06:52
Утром 24 октября появилась информация о серьезной аварии на Дальнем Востоке. В результате дорожного происшествия пострадали несколько человек. ДТП случилось на трассе в Хабаровском крае.
По сообщениям очевидцев, в ДТП погибла девушка-водитель автомобиля «Ниссан». Авто перевернулся на бок, рулевую зажало искореженными частями машины. Еще три человека — водитель и пассажиры другого авто, пострадали, с травмами их доставили в больницу.
По предварительным данным, причина аварии — неудачная попытка обгона. Местные жители сообщают, что на данном участке трассы серьезные ДТП, к сожалению, случаются нередко.
Видео с места жуткой аварии появилось в сети. На кадрах отчётливо видно, насколько повреждены автомобили. За блюром скрывается тело погибшей.
На месте также работали спасатели. Вероятно, пострадавшим помогли выбраться они.
Позже в нескольких телеграм-каналах появилась информация о том, что погибшая — жительница Приморья. Сообщали также, что у нее остались трое детей.
Информация уточняется. Обстоятельства аварии продолжают выяснять.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии в Приморском крае.