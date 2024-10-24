Машину разворотило, водителя зажало внутри: жуткая авария унесла жизнь девушки

По сообщениям очевидцев, в ДТП погибла девушка-водитель автомобиля «Ниссан». Авто перевернулся на бок, рулевую зажало искореженными частями машины. Еще три человека — водитель и пассажиры другого авто, пострадали, с травмами их доставили в больницу.