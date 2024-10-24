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Posted 24 октября, 06:50

Published 24 октября, 06:50

Modified 24 октября, 06:52

Updated 24 октября, 06:52

Пугающее ДТП случилось на трассе в Хабаровском крае

Машину разворотило, водителя зажало внутри: жуткая авария унесла жизнь девушки

24 октября 2024, 06:50
Фото: 1MI

Пугающее ДТП случилось на трассе в Хабаровском крае

Сюжет
Дети
Попытка обгона привела к серьезной автомобильной катастрофе с несколькими пострадавшими. Сообщают, что есть погибшие.

Утром 24 октября появилась информация о серьезной аварии на Дальнем Востоке. В результате дорожного происшествия пострадали несколько человек. ДТП случилось на трассе в Хабаровском крае.

По сообщениям очевидцев, в ДТП погибла девушка-водитель автомобиля «Ниссан». Авто перевернулся на бок, рулевую зажало искореженными частями машины. Еще три человека — водитель и пассажиры другого авто, пострадали, с травмами их доставили в больницу.

По предварительным данным, причина аварии — неудачная попытка обгона. Местные жители сообщают, что на данном участке трассы серьезные ДТП, к сожалению, случаются нередко.

Видео с места жуткой аварии появилось в сети. На кадрах отчётливо видно, насколько повреждены автомобили. За блюром скрывается тело погибшей.

Видео: region25rf.

На месте также работали спасатели. Вероятно, пострадавшим помогли выбраться они.

Позже в нескольких телеграм-каналах появилась информация о том, что погибшая — жительница Приморья. Сообщали также, что у нее остались трое детей.

Информация уточняется. Обстоятельства аварии продолжают выяснять.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии в Приморском крае.

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