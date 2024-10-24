Модульбанк увеличил до 10 количество маркетплейсов с безлимитным выводом средств

Posted 24 октября, 06:47
Published 24 октября, 06:47
Modified 24 октября, 06:47
Updated 24 октября, 06:47
По данным исследования Go Mobile и «МТС Ads», средний чек в российском e-commerce составляет 1400 рублей. За первое полугодие 2024 года потребители из России потратили на маркетплейсах около 5,2 триллиона рублей, что составляет половину общего оборота электронной коммерции в стране, пишет inkazan.ru.
В то же время электронные площадки неустанно совершенствуют свою работу. Этому содействуют такие крупные финансовые учреждения, как Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и другие, которые предлагают финансовые услуги и продукты, адаптированные для потребителей, а также принимают участие в совместных акциях и программах лояльности. Раньше продавцы могли выводить выручку без лимитов и комиссий на ограниченном количестве маркетплейсов. Это Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» и AliExpress. Сейчас такая возможность появилась на платформах Lamoda, «Лемана ПРО», «Детский мир», «Магнит Маркет» и Flowwow.
На сегодняшний день более 25 000 предпринимателей пользуются различными сервисами Модульбанка. Например, сервисами аналитики, сопровождения закупок за рубежом, управления магазинами и другими. Банк начал внедрять их с 2014 года.
Финансовые и нефинансовые продукты для продавцов в интернет-магазинах пользуются популярностью, поскольку помогают им выходить на рынок, снижая риски и увеличивая выручку.