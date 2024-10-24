Модульбанк увеличил до 10 количество маркетплейсов с безлимитным выводом средств

В то же время электронные площадки неустанно совершенствуют свою работу. Этому содействуют такие крупные финансовые учреждения, как Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и другие, которые предлагают финансовые услуги и продукты, адаптированные для потребителей, а также принимают участие в совместных акциях и программах лояльности. Раньше продавцы могли выводить выручку без лимитов и комиссий на ограниченном количестве маркетплейсов. Это Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» и AliExpress. Сейчас такая возможность появилась на платформах Lamoda, «Лемана ПРО», «Детский мир», «Магнит Маркет» и Flowwow.