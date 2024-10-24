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Posted 24 октября, 06:47

Published 24 октября, 06:47

Modified 24 октября, 06:47

Updated 24 октября, 06:47

Модульбанк увеличил до 10 количество маркетплейсов с безлимитным выводом средств

Модульбанк увеличил до 10 количество маркетплейсов с безлимитным выводом средств

24 октября 2024, 06:47
Фото: 1MI
Сегодня все больше покупателей отдают предпочтение онлайн-покупкам, поэтому производители активно начинают продавать свою продукцию на различных маркетплейсах.

По данным исследования Go Mobile и «МТС Ads», средний чек в российском e-commerce составляет 1400 рублей. За первое полугодие 2024 года потребители из России потратили на маркетплейсах около 5,2 триллиона рублей, что составляет половину общего оборота электронной коммерции в стране, пишет inkazan.ru.

В то же время электронные площадки неустанно совершенствуют свою работу. Этому содействуют такие крупные финансовые учреждения, как Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и другие, которые предлагают финансовые услуги и продукты, адаптированные для потребителей, а также принимают участие в совместных акциях и программах лояльности. Раньше продавцы могли выводить выручку без лимитов и комиссий на ограниченном количестве маркетплейсов. Это Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» и AliExpress. Сейчас такая возможность появилась на платформах Lamoda, «Лемана ПРО», «Детский мир», «Магнит Маркет» и Flowwow.

На сегодняшний день более 25 000 предпринимателей пользуются различными сервисами Модульбанка. Например, сервисами аналитики, сопровождения закупок за рубежом, управления магазинами и другими. Банк начал внедрять их с 2014 года.

Финансовые и нефинансовые продукты для продавцов в интернет-магазинах пользуются популярностью, поскольку помогают им выходить на рынок, снижая риски и увеличивая выручку.

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