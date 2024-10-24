Повредил фонарь: подробности ДТП с заездом на тротуар во Владивостоке — фото

Posted 24 октября, 06:48
Published 24 октября, 06:48
Modified 24 октября, 06:50
Updated 24 октября, 06:50
Во Владивостоке автомобилист едва не заехал в зону отдыха, минуя вход на территорию. Рулевой внедорожника снес ограждение и очутился на пешеходной дорожке недалеко от Покровского парка.
Аварийные комиссары рассказали, при каких обстоятельствах приморец учудил подобное. Причина оказалась весьма классическая — не справился с управлением. Также выяснено, что в происшествии никто не пострадал. Водителю повезло, что на тротуаре не оказалось людей.
На кадрах видно, что в результате ДТП поврежден столб, а также тротуар. Не обошлось и без серьезных увечий для автомобиля.
Жители региона высказались о случившемся в соцсетях.
«Теперь и пешеходам надо следить за дорогой»;
«Один из плюсов местоположения аварии — рядом травмпункт»;
«То есть он вообще не тормозил? Раз тах лихо заскочил на бордюр?».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что торопливый автомобилист сбил девушку прямо на «зебре» в дальневосточной столице.