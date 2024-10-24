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Posted 24 октября, 06:48

Published 24 октября, 06:48

Modified 24 октября, 06:50

Updated 24 октября, 06:50

Детали аварии со съездом на пешеходную дорожку во Владивостоке

Повредил фонарь: подробности ДТП с заездом на тротуар во Владивостоке — фото

24 октября 2024, 06:48
Фото: 1MI

Детали аварии со съездом на пешеходную дорожку во Владивостоке

Сюжет
Парк
Горе-водитель «заскочил» на тротуар во Владивостоке. Аварийные комиссары поделились обстоятельствами аварии, в которой пострадал даже фонарный столб.

Во Владивостоке автомобилист едва не заехал в зону отдыха, минуя вход на территорию. Рулевой внедорожника снес ограждение и очутился на пешеходной дорожке недалеко от Покровского парка.

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Аварийные комиссары рассказали, при каких обстоятельствах приморец учудил подобное. Причина оказалась весьма классическая — не справился с управлением. Также выяснено, что в происшествии никто не пострадал. Водителю повезло, что на тротуаре не оказалось людей.

На кадрах видно, что в результате ДТП поврежден столб, а также тротуар. Не обошлось и без серьезных увечий для автомобиля.

Фото: autogarant_vl

Жители региона высказались о случившемся в соцсетях.

«Теперь и пешеходам надо следить за дорогой»;
«Один из плюсов местоположения аварии — рядом травмпункт»;
«То есть он вообще не тормозил? Раз тах лихо заскочил на бордюр?».

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