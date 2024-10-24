Повредил фонарь: подробности ДТП с заездом на тротуар во Владивостоке — фото

Аварийные комиссары рассказали, при каких обстоятельствах приморец учудил подобное. Причина оказалась весьма классическая — не справился с управлением. Также выяснено, что в происшествии никто не пострадал. Водителю повезло, что на тротуаре не оказалось людей.