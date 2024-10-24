Прилетело в лобовуху: стройматериалы рассыпались по дороге в Приморье — видео

Posted 24 октября, 04:47
Published 24 октября, 04:47
Modified 24 октября, 04:49
Updated 24 октября, 04:49
Девушка на Honda Fit пережила стресс, во время поездки в Артеме. Ведь на лобовое стекло машины прилетел огромный лист пенопласта. Он, конечно же, урона авто не нанес, но изрядно напугал рулевую легковушки.
Стоит отметить, что, судя по кадрам, дорога буквально усыпана товаром, который перевозил грузовик. Теперь стройматериалы являются препятствием для водителей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье случилось дорожное происшествие, в результате которого погиб ребенок. Плохо закрепленный груз вылетел из кузова и упал на машину, в которой ехала семья.