vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 04:47

Published 24 октября, 04:47

Modified 24 октября, 04:49

Updated 24 октября, 04:49

Стройматериалы вылетели из кузова автомобиля в Приморском крае

Прилетело в лобовуху: стройматериалы рассыпались по дороге в Приморье — видео

24 октября 2024, 04:47
Фото: 1MI

Стройматериалы вылетели из кузова автомобиля в Приморском крае

Сюжет
Семья
В Приморском крае безответственный водитель, вероятно, плохо закрепил груз. Ведь одна из улиц буквально усыпана листами пенопласта.

Девушка на Honda Fit пережила стресс, во время поездки в Артеме. Ведь на лобовое стекло машины прилетел огромный лист пенопласта. Он, конечно же, урона авто не нанес, но изрядно напугал рулевую легковушки.

Стоит отметить, что, судя по кадрам, дорога буквально усыпана товаром, который перевозил грузовик. Теперь стройматериалы являются препятствием для водителей.

Видео: novosti_25rf.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье случилось дорожное происшествие, в результате которого погиб ребенок. Плохо закрепленный груз вылетел из кузова и упал на машину, в которой ехала семья.

Виновнику аварии, в которой ребенка накрыло плитами, хотят изменить приговор
Узнать подробнее
Читайте также:
«Еще один грузовик-убийца?»: большегруз разбросал бетонные блоки на ходу в ПриморьеВылетел на встречку: выяснены обстоятельства смертельного ДТП в ПриморьеПомощь рядом 24/7 — позвоните на телефон доверия ради спасения детей
#Новости#Видео#Владивосток#Семья#Ребенок#Стройматериалы#Приморский край#Артем#Водители#Груз#Приморье#Происшествия#Грузовик#Honda Fit#Лобовое стекло#Дорожное происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика