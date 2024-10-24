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Posted 24 октября, 05:26

Published 24 октября, 05:26

Modified 24 октября, 05:28

Updated 24 октября, 05:28

Внедорожник повредил ограждение и заехал на тротуар во Владивостоке

Снес ограждение и сразу в парк? — джип вылетел на тротуар во Владивостоке — видео

24 октября 2024, 05:26
Фото: 1MI

Внедорожник повредил ограждение и заехал на тротуар во Владивостоке

Сюжет
Соцсети
Во Владивостоке автомобилист сломал металлическую конструкцию и припарковался на пешеходной дорожке, «влупившись» в бордюр.

Около Покровского парка на Океанском проспекте случилось удивительное дорожное происшествие. Внедорожник вылетел с дороги прямо на тротуар, минуя ограждения, уткнувшись в бордюр. Судя по кадрам, пострадавших пешеходов нет. Однако инцидент собрал изумленных горожан.

Также в соцсетях недоумевают, как автомобилиста угораздило учинить подобное ДТП. С тем учетом, что других участников происшествия не наблюдается. Но не исключено, что водитель уходил от столкновения.

Видео: novosti_primorye25.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что рулевой «Чайзера» врезался в фасад исторического здания в центре Владивостока.

Молодой водитель врезался в исторический фасад ТЦ «Центральный» во Владивостоке
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