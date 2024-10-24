Снес ограждение и сразу в парк? — джип вылетел на тротуар во Владивостоке — видео

Posted 24 октября, 05:26
Published 24 октября, 05:26
Modified 24 октября, 05:28
Updated 24 октября, 05:28
Около Покровского парка на Океанском проспекте случилось удивительное дорожное происшествие. Внедорожник вылетел с дороги прямо на тротуар, минуя ограждения, уткнувшись в бордюр. Судя по кадрам, пострадавших пешеходов нет. Однако инцидент собрал изумленных горожан.
Также в соцсетях недоумевают, как автомобилиста угораздило учинить подобное ДТП. С тем учетом, что других участников происшествия не наблюдается. Но не исключено, что водитель уходил от столкновения.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что рулевой «Чайзера» врезался в фасад исторического здания в центре Владивостока.