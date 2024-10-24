Студент спас женщину с ребенком во время пожара во Владивостоке

Posted 24 октября, 10:54
Published 24 октября, 10:54
Modified 24 октября, 10:56
Updated 24 октября, 10:56
Сотрудники Следственного комитета в Приморье отметили героический поступок подростка, который спас нескольких человек в опасной ситуации.
Работники СКР по Приморскому краю выразили благодарность студенту колледжа машиностроения и транспорта из Владивостока за его отвагу и самопожертвование при спасении людей во время пожара.
Вечером 18 октября 2024 года в доме на Луговой во Владивостоке загорелся мусоропровод. В это время молодой человек гулял со своей собакой. После возвращения он заметил сильный дым в подъезде. Парень позвонил пожарным, а затем начал спасать людей, выводя их из дома. Он услышал крик женщины из глубины подъезда, вернулся назад в задымленное помещение, увидел женщину с маленьким ребенком и вывел их на улицу. После этого сам он потерял сознание. Пожарные приехали на место через 9 минут после вызова. Огонь на площади 20 квадратных метров был потушен, и благодаря действиям ответственного молодого человека люди остались в живых.
Письмо благодарности от руководства СКР по Приморскому краю за решительность в экстремальной ситуации студенту вручили в колледже перед сокурсниками, преподавателями и директором учебного заведения.
Ранее «Восток-Медиа» писало о пожаре во Владивостоке.