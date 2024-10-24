Студент спас женщину с ребенком во время пожара во Владивостоке

Вечером 18 октября 2024 года в доме на Луговой во Владивостоке загорелся мусоропровод. В это время молодой человек гулял со своей собакой. После возвращения он заметил сильный дым в подъезде. Парень позвонил пожарным, а затем начал спасать людей, выводя их из дома. Он услышал крик женщины из глубины подъезда, вернулся назад в задымленное помещение, увидел женщину с маленьким ребенком и вывел их на улицу. После этого сам он потерял сознание. Пожарные приехали на место через 9 минут после вызова. Огонь на площади 20 квадратных метров был потушен, и благодаря действиям ответственного молодого человека люди остались в живых.