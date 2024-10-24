Устанавливают камеры: какие нарушения будут распознавать новые устройства в Приморье?

Posted 24 октября, 02:16
Published 24 октября, 02:16
Modified 24 октября, 02:18
Updated 24 октября, 02:18
По данным новых медиа, в Артеме специалисты трудятся над установкой новых камер. Очевидцы сообщили, что видеофиксаторы будут «ловить» непристегнутых автомобилистов или тех, кто проедет с выключенными ходовыми огнями. Также устройства смогут распознавать водителей, использующих гаджеты во время поездки.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что инновационные устройства смогут «вычислять» рулевых без страховок ОСАГО. В 2025 году камеры будут работать в тестовом режиме, не начисляя штрафов.