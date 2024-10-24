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Posted 24 октября, 02:16

Published 24 октября, 02:16

Modified 24 октября, 02:18

Updated 24 октября, 02:18

Инновационные дорожные камеры устанавливают в Приморском крае

Устанавливают камеры: какие нарушения будут распознавать новые устройства в Приморье?

24 октября 2024, 02:16
Фото: 1MI

Инновационные дорожные камеры устанавливают в Приморском крае

Сюжет
Автомобилисты
В одном из городов Приморского края власти борются с недобросовестными водителями. Новые видеофиксаторы смогут «вычислять» нарушителей по трем факторам.

По данным новых медиа, в Артеме специалисты трудятся над установкой новых камер. Очевидцы сообщили, что видеофиксаторы будут «ловить» непристегнутых автомобилистов или тех, кто проедет с выключенными ходовыми огнями. Также устройства смогут распознавать водителей, использующих гаджеты во время поездки.

Фото: svodka25

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что инновационные устройства смогут «вычислять» рулевых без страховок ОСАГО. В 2025 году камеры будут работать в тестовом режиме, не начисляя штрафов.

Вычислят без проверки: камеры будут «ловить» водителей без страховки ОСАГО в Приморье
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