Устанавливают камеры: какие нарушения будут распознавать новые устройства в Приморье?

По данным новых медиа, в Артеме специалисты трудятся над установкой новых камер. Очевидцы сообщили, что видеофиксаторы будут «ловить» непристегнутых автомобилистов или тех, кто проедет с выключенными ходовыми огнями. Также устройства смогут распознавать водителей, использующих гаджеты во время поездки.