vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 01:51

Published 24 октября, 01:51

Modified 24 октября, 01:53

Updated 24 октября, 01:53

Владивосток стал героем суперпопулярной программы канала RT «Список Эрика»

Ven a Vladivostok: столица ДФО попала в «Список Эрика» — известность на весь мир

24 октября 2024, 01:51
Фото: vostokmedia.com

Владивосток стал героем суперпопулярной программы канала RT «Список Эрика»

Сюжет
Туризм
Владивосток стал героем двух выпусков одной из самых популярных программ канала RT, предназначенных для испаноязычной аудитории, — «Список Эрика» (12+).

В пресс-службе министерства культуры и архивного дела правительства Приморского края рассказали: съёмки программы велись во Владивостоке в августе 2024 года.

И вот программа «Список Эрика»: «Владивосток: истории между веками» (12+) вышла на телеканале Russia Today (RT).

— «Список Эрика» — это серия 26-минутных программ, в которых журналист Эрик Фонсека путешествует по России и рассказывает об истории, достопримечательностях, научных достижениях, образовательных проектах, спорте и объектах культурного наследия, — пояснили в пресс-службе минкульта.

Следует отметить, что «Список Эрика» — одна из самых популярных программ о путешествиях у аудитории в Латинской Америке. Уже более 10 лет у нее высокие рейтинги, кроме того, она переводится на русский, английский, французский, сербский и суахили.

Видео: minkultpk.

Свой взгляд на Владивосток Эрик Фонсека изложил, оттолкнувшись от истории Элеоноры Прей и ее писем. Он прошёлся по местам, где бывала Элеонора Прей, исследовал город, обнаруживая его трансформации и отголоски прошлого.

— Погрузитесь в легенды древнего китайского квартала, ищите сокровища, участвуйте в экзотических гонках на драконах, откройте самое привлекательное и удивительное во Владивостоке, — обращается к зрителям Эрик Фонсека.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какие удивительные выставки обнаружат туристы и жители города в Нагорном парке во Владивостоке.

Полосатый ветер: что оставили городу «Авангардисты Владивостока»
Узнать подробнее
#Новости#Видео#Владивосток#Туризм#Приморский край#Путешествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика