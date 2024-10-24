Ven a Vladivostok: столица ДФО попала в «Список Эрика» — известность на весь мир

Posted 24 октября, 01:51
Published 24 октября, 01:51
Modified 24 октября, 01:53
Updated 24 октября, 01:53
В пресс-службе министерства культуры и архивного дела правительства Приморского края рассказали: съёмки программы велись во Владивостоке в августе 2024 года.
И вот программа «Список Эрика»: «Владивосток: истории между веками» (12+) вышла на телеканале Russia Today (RT).
— «Список Эрика» — это серия 26-минутных программ, в которых журналист Эрик Фонсека путешествует по России и рассказывает об истории, достопримечательностях, научных достижениях, образовательных проектах, спорте и объектах культурного наследия, — пояснили в пресс-службе минкульта.
Следует отметить, что «Список Эрика» — одна из самых популярных программ о путешествиях у аудитории в Латинской Америке. Уже более 10 лет у нее высокие рейтинги, кроме того, она переводится на русский, английский, французский, сербский и суахили.
Свой взгляд на Владивосток Эрик Фонсека изложил, оттолкнувшись от истории Элеоноры Прей и ее писем. Он прошёлся по местам, где бывала Элеонора Прей, исследовал город, обнаруживая его трансформации и отголоски прошлого.
— Погрузитесь в легенды древнего китайского квартала, ищите сокровища, участвуйте в экзотических гонках на драконах, откройте самое привлекательное и удивительное во Владивостоке, — обращается к зрителям Эрик Фонсека.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какие удивительные выставки обнаружат туристы и жители города в Нагорном парке во Владивостоке.