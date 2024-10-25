Бизнес на руинах: «Зеленый угол» нелегально воскресили во Владивостоке

Авторынок «Зеленый угол» продолжает незаконно работать в Приморье

Сюжет Суд

Во Владивостоке страсти вокруг легендарной «Зеленки» кипят по сей день, хотя формально ее уже нет. Однако бизнесмены продолжают незаконно использовать землю, но власти не сдаются и борются с «оккупантами».