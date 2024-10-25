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Posted 24 октября, 23:34

Published 24 октября, 23:34

Modified 24 октября, 23:36

Updated 24 октября, 23:36

Авторынок «Зеленый угол» продолжает незаконно работать в Приморье

Бизнес на руинах: «Зеленый угол» нелегально воскресили во Владивостоке

24 октября 2024, 23:34
Фото: vostokmedia.com

Авторынок «Зеленый угол» продолжает незаконно работать в Приморье

Сюжет
Суд
Во Владивостоке страсти вокруг легендарной «Зеленки» кипят по сей день, хотя формально ее уже нет. Однако бизнесмены продолжают незаконно использовать землю, но власти не сдаются и борются с «оккупантами».

Автомобильный рынок «Зеленый угол» занимает два гектара муниципальной земли, несмотря на истекший договор аренды, сообщает прокуратура. На этот раз эвакуация машин не потребовалась, так как собственники товара оперативно освободили территорию. Сотрудники надзорного ведомства контролируют данный процесс.

С начала разбирательств удалось освободить 16 гектаров земли, которую автовладельцы заняли незаконно. Также прокурор решает судьбу еще двух участков площадью около одного гектара.

«Прокурорские проверки в рассматриваемой сфере продолжаются», — отметили в ведомстве.
Видео: prosecutor_pk.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что от легендарной автостоянки, которая пользовалась популярностью среди жителей всей страны, остались только руины во Владивостоке. Но она, судя по всему, восстала из пепла, но ненадолго.

Остались одни руины: легендарная «Зеленка» вот-вот исчезнет во Владивостоке — фото
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