Бизнес на руинах: «Зеленый угол» нелегально воскресили во Владивостоке

Posted 24 октября, 23:34
Published 24 октября, 23:34
Modified 24 октября, 23:36
Updated 24 октября, 23:36
Автомобильный рынок «Зеленый угол» занимает два гектара муниципальной земли, несмотря на истекший договор аренды, сообщает прокуратура. На этот раз эвакуация машин не потребовалась, так как собственники товара оперативно освободили территорию. Сотрудники надзорного ведомства контролируют данный процесс.
С начала разбирательств удалось освободить 16 гектаров земли, которую автовладельцы заняли незаконно. Также прокурор решает судьбу еще двух участков площадью около одного гектара.
«Прокурорские проверки в рассматриваемой сфере продолжаются», — отметили в ведомстве.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что от легендарной автостоянки, которая пользовалась популярностью среди жителей всей страны, остались только руины во Владивостоке. Но она, судя по всему, восстала из пепла, но ненадолго.