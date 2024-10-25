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Posted 25 октября, 02:06

Published 25 октября, 02:06

Modified 25 октября, 02:08

Updated 25 октября, 02:08

Предприниматель открыл незаконный лагерь в Приморском крае

Бизнесмен организовал нелегальный лагерь в Приморье

25 октября 2024, 02:06
Фото: Изображение Midjourney

Предприниматель открыл незаконный лагерь в Приморском крае

Сюжет
Дети
В Приморском крае прикрыли лагерь без лицензии. 37 несовершеннолетних стали жертвами незаконной организации.

В Находке на территории базы отдыха функционировал детский лагерь, сообщает пресс-служба прокуратуры. Бизнесмен нелегально организовал отдых несовершеннолетних, оформив договоры на проживание и питание 37 юных постояльцев.

На предпринимателя завели административное дело за предоставление услуг в сфере организации отдыха и оздоровления детей, без права осуществлять подобную деятельность. За незаконный бизнес фигуранту выписан штраф в размере 250 000 рублей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что популярнейший берег Владивостока кардинально поменяется после сноса построек на одном из пляжей.

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#Новости#Дети#Находка#Владивосток#Штраф#Прокуратура#Бизнесмен#Лагерь#Приморский край#Пляж#Происшествия
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