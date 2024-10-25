Бизнесмен организовал нелегальный лагерь в Приморье

Posted 25 октября, 02:06
Published 25 октября, 02:06
Modified 25 октября, 02:08
Updated 25 октября, 02:08
В Находке на территории базы отдыха функционировал детский лагерь, сообщает пресс-служба прокуратуры. Бизнесмен нелегально организовал отдых несовершеннолетних, оформив договоры на проживание и питание 37 юных постояльцев.
На предпринимателя завели административное дело за предоставление услуг в сфере организации отдыха и оздоровления детей, без права осуществлять подобную деятельность. За незаконный бизнес фигуранту выписан штраф в размере 250 000 рублей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что популярнейший берег Владивостока кардинально поменяется после сноса построек на одном из пляжей.