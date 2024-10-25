Буцаев рассказал о развитии инфраструктуры обращения с ТКО на Кубани

По словам Дмитрия Патрушева, в мае 2024 года президент России поставил перед РЭО и перед регионом цель создать необходимое число объектов по обращению с ТКО. В масштабе страны глава государства назвал целью создание нужного объема мощностей для обработки, утилизации и полигонного захоронения отходов в ближайшие шесть лет. Таким образом, напомнил вице-премьер, субъект нуждается в существенном увеличении темпов в данной сфере. Об этом пишет kubanpress.ru.