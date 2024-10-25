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Posted 25 октября, 17:54

Published 25 октября, 17:54

Modified 25 октября, 17:55

Updated 25 октября, 17:55

Буцаев рассказал о развитии инфраструктуры обращения с ТКО на Кубани

Буцаев рассказал о развитии инфраструктуры обращения с ТКО на Кубани

25 октября 2024, 17:54
Фото: 1MI
Вице-премьер Дмитрий Патрушев, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 25 октября обсуждали развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами на Кубани.

По словам Дмитрия Патрушева, в мае 2024 года президент России поставил перед РЭО и перед регионом цель создать необходимое число объектов по обращению с ТКО. В масштабе страны глава государства назвал целью создание нужного объема мощностей для обработки, утилизации и полигонного захоронения отходов в ближайшие шесть лет. Таким образом, напомнил вице-премьер, субъект нуждается в существенном увеличении темпов в данной сфере. Об этом пишет kubanpress.ru.

Перед совещанием делегация изучила процесс проектирования комплекса по обращению с отходами, который будет покрывать нужды Анапы, Славянского, Красноармейского, Темрюкского и Крымского районов. Ежегодная мощность обработки на объекте составит 300 тысяч тонн, ожидаемая мощность участка компостирования — не менее 110 тысяч тонн ежегодно. Также зампред Правительства РФ в ходе облета Краснодарского края ознакомился с Новороссийским полигоном ТКО, реконструкцию которого готовят согласно новой дорожной карте.

Как сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, в процессе совещания были затронуты вопросы реализации актуальных проектов обращения с твердыми отходами в Краснодарском крае. Губернатор региона взял на личный контроль процессы исполнения инфраструктурных проектов, и оператор со своей стороны обозначил намерения оказывать главе региона содействие, которое позволит избежать задержек по срокам реализации, добавил глава РЭО.

Всего в Краснодарском крае собираются возвести десять КПО. Общий объём инвестиций в создание перспективных объектов составляет более 36 миллиардов рублей.

#Общество
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