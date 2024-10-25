Демешин: В экономическом развитии нас не должны останавливать границы крупных городов

Кроме того, до конца года должна полноценно заработать горно-обогатительная фабрика по переработке запасов техногенного месторождения в Солнечном районе. На сентябрь 2025 года намечен ввод горно-обогатительного комбината на Малмыжском месторождении в Нанайском и Амурском районах. С вводом комбината Хабаровский край станет главным центром мирового уровня по добыче меди и производству медного концентрата.