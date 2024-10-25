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Posted 25 октября, 03:10

Published 25 октября, 03:10

Modified 25 октября, 03:12

Updated 25 октября, 03:12

Демешин: В экономическом развитии нас не должны останавливать границы крупных городов

Демешин: В экономическом развитии нас не должны останавливать границы крупных городов

25 октября 2024, 03:10
Фото: Правительство Хабарвоского края
В ближайшее время в разных районах Хабаровского края появятся новые мощные точки экономического роста, заявил губернатор Дмитрий Демешин, выступая с докладом на торжественном мероприятии в честь 86-летия со дня основания региона.
— Экономическое развитие — наш неоспоримый приоритет. Я уже говорил, что в этом направлении нас не должны «останавливать» границы крупных городов, — подчеркнул губернатор.

Дмитрий Демешин сообщил, что в ближайшее время в районах края появятся новые мощные точки экономического роста. Среди них Тихоокеанская железная дорога и порт «Эльга» на берегу Тугурского залива. Реализация проекта даст краю 1,5 тысячи новых рабочих мест.

— Совсем недавно, 9 октября, Председатель Правительства РФ Михаил Владимирович Мишустин расширил границы Территории опережающего развития «Хабаровск» на земельные участки и акватории Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов. А это не только благоприятные условия для привлечения инвесторов, но и ускоренное развитие социально-экономической сферы Хабаровского края! — сказал губернатор.

Кроме того, до конца года должна полноценно заработать горно-обогатительная фабрика по переработке запасов техногенного месторождения в Солнечном районе. На сентябрь 2025 года намечен ввод горно-обогатительного комбината на Малмыжском месторождении в Нанайском и Амурском районах. С вводом комбината Хабаровский край станет главным центром мирового уровня по добыче меди и производству медного концентрата.

— Сдвинулся с «мёртвой точки» проект международного значения — освоение Большого Уссурийского острова, о котором говорили несколько десятилетий. Сегодня с нашим основным стратегическим партнером — Китайской народной республикой — подписана концепция его развития, и мы наконец переходим от теории к практике! — заявил глава региона.

Напомним, что в Хабаровском крае продолжаются праздничные и торжественные мероприятия в честь годовщины основания региона. Хабаровский край отметил своё 86-летие 20 октября. Вчера, 24 октября, в хабаровском Дворце культуры прошло Торжественное собрание, приуроченное к празднованию Дня Хабаровского края. На нём глава региона Дмитрий Демешин выступил с поздравительной речью.

#Хабаровский край
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