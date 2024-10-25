ИП из Якутского улуса получит за ремонт «протёкшего» дома во Владивостоке 26 000 000?

Posted 24 октября, 23:43
Published 24 октября, 23:43
Modified 24 октября, 23:45
Updated 24 октября, 23:45
Именно такие цифры прописаны в договоре между ИП Доржиев Дугар Доржиевич и Фондом капитального ремонта Приморского края, размещенного на портале Госзакупок.
Как следует из данных системы СПАРК-Интерфакс, контракт на капитальный ремонт шести многоквартирных домов во Владивостоке, среди которых тот самый, что на улице Толстого, 35, был заключён еще 25 июня этого года. И завершиться он должен был не позднее 25 ноября текущего года. Общая сумма контракта — более 84 миллионов рублей. В эту сумму входит ремонт крыш домов по адресам:
Примечательно, что дом на Толстого, 35 оказался самым дорогим объектом в списке — на ремонт его кровли выделено почти в пять раз больше, чем на аналогичные работы, например, в том же доме, по улице Калинина.
По нашему мнению, индивидуальный предприниматель из якутского улуса Усть-Янский, пгт Депутатского, Доржиев Дугар Доржиевич, выигравший контракт на общую сумму 84,4 миллиона рублей, похоже, не только проигнорировал ключевые требования договора, но еще и был не в курсе, что во Владивостоке может внезапно пойти дождь. Причем ещё и осенью.
Согласно документации, подрядчик был обязан до начала работ провести мероприятия по защите квартир собственников от затопления, а значит, скорее всего укрыть крышу чем-то, что не пропускало бы воду. Однако, судя по масштабам бедствия, этого сделано не было.
Также у жильцов возникает вопрос: подрядчик управлял ремонтными работами, находясь во Владивостоке, или же находился за тысячи километров от объекта?
Ведь по условиям договора подрядчик обязан не только ежедневно отчитываться о ходе работ через мессенджеры, но ещё и установить как минимум две видеокамеры на каждом объекте для круглосуточной трансляции процесса ремонта через интернет. Однако, судя по случившемуся, даже если такой тщательный контроль и был (в чём имеются некоторые сомнения), то он всё равно не помог избежать ЧП.
Особую пикантность ситуации придаёт тот факт, что индивидуальный предприниматель, по всей видимости, не учёл специфику приморского климата. Жители дома предполагают, что именно незнание местных погодных условий могло сыграть роковую роль — в Приморье октябрь традиционно считается влажным сезоном. Однако профессиональный подход к делу предполагает учёт всех возможных рисков, тем более когда речь идёт о многомиллионном контракте и безопасности жителей.
Теперь «ипэшнику» придётся объясняться не только перед жильцами, но и перед прокуратурой. По договору он несёт полную ответственность за любой ущерб, произошедший по его вине, причинённый имуществу граждан во время ремонтных работ.
По словам жильцов, подрядчик заверил их, что всё застраховано. Также после потопа под контролем прокуратуры были составлены необходимые акты, однако суммы компенсаций могут оказаться внушительными — пострадало более 30 квартир.
Сейчас исполняющий обязанности прокурора Ленинского района Степан Коваль лично контролирует ситуацию. Надзорному ведомству предстоит проверить не только причины затопления, но и соблюдение всех условий договора, включая требование не привлекать к выполнению работ иностранную рабочую силу, не прошедшую в установленном порядке миграционный учет, и не обладающую достаточной квалификацией, которые тоже прописаны в документах. Отдельное внимание будет уделено соблюдению сроков производства работ по капитальному ремонту.
Напомним, 23 октября, из-за сильного ливня и открытой в ходе ремонта крыши оказались затоплены все шесть подъездов дома. По информации прокуратуры, наиболее серьёзно пострадали квартиры на девятом этаже.
Пока подрядчик обещает урегулировать ситуацию через страховую компанию, однако жильцам, вероятно, придётся запастись терпением — бюрократические процедуры могут затянуться на долгие месяцы. По результатам проверки прокуратуре предстоит принять меры к виновникам инцидента.