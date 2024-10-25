ИП из Якутского улуса получит за ремонт «протёкшего» дома во Владивостоке 26 000 000?

Ведь по условиям договора подрядчик обязан не только ежедневно отчитываться о ходе работ через мессенджеры, но ещё и установить как минимум две видеокамеры на каждом объекте для круглосуточной трансляции процесса ремонта через интернет. Однако, судя по случившемуся, даже если такой тщательный контроль и был (в чём имеются некоторые сомнения), то он всё равно не помог избежать ЧП.