Коммунальная катастрофа: жители дома на Толстого пострадали от якутского бизнесмена

Posted 25 октября, 01:07
Published 25 октября, 01:07
Modified 25 октября, 01:21
Updated 25 октября, 01:21
Капитальный ремонт крыши в доме на Толстого, 35, начался бодро и хорошо — у людей над головой должно было появиться новое покрытие. Работами занялся подрядчик, нанятый Фондом капитального ремонта Приморского края, который выиграл тендер и приступил к работе.
Подрядчиком работ выступает индивидуальный предприниматель из Якутии — Доржиев Дугар Доржиевич. Однако первый же сильный дождь превратил его работу в настоящий кошмар для жителей ремонтируемого дома.
Одной из пострадавших стала Ольга, которая поделилась своей историей с корреспондентом «Восток-Медиа». По ее словам, во время ремонты рабочие сняли крышу с первого по четвертый подъезд. Ремонт шел спокойно. Ничего, как говорится, не предвещало. Но в ночь с 17 на 18 октября, после первого ливня, начался настоящий «ад» для жителей — вода полилась с потолка, по стенам и технике.
«Первое протекание произошло в ночь с 17 на 18 октября, — рассказывает Ольга. — Как объяснил бригадир, он уехал по своим делам и не проследил, чтобы работники накрыли разобранную крышу тентом. В результате вся вода оказалась у нас в квартире и у наших соседей».
Основной удар пришёлся на верхние этажи. Среди жильцов бытует мнение, что подрядчик, ответственный за ремонт, халатно выполнил работу по защите здания от дождя. Особенно это подозрение усилилось, когда стали известны факты о том, что ремонт выполняет предприниматель из Якутии, возможно, не знакомый с «капризами» приморской погоды.
Далее, 18 октября, в пятницу, в попытке исправить ситуацию подрядчик начал работы на крыше. Но это длилось всего-то один день. Однако, по словам жильцов, в последующие выходные дни, когда было ясно, работы не велись.
«Масло в огонь» «подлили» работы подрядчика, сделанные после «потопа»: бетонные массы, залитые на крыше, начали вытеснять воду, что привело к новому протеканию даже без дождей.
«Подрядчик халатно отнесся к своим обязанностям,» — делятся с нами жильцы. — «Когда наконец начали лить бетон, он вытеснил уже накопившуюся влагу из щелей. Это привело к новому потопу даже без дождя. В результате пострадали не только верхние этажи, но и квартиры ниже».
Следующий мощный ливень, который прошел на этой неделе, 23 октября, принёс с собой новый потоп, ставший уже третьим. Вода протекла вплоть до шестого этажа, затопив не только квартиры, но и общие коридоры. Особенно пострадали жители двухкомнатных квартир.
К слову, после потопа в квартирах возникли серьезные проблемы: отделка и мебель портятся и нуждаются в замене. Электрика может угрожать жильцам. В помещениях появляется неприятный запах, который сохраняется до полного высыхания всех поверхностей и предметов.
Кроме того, даже если визуально отделка выглядит целой, то со временем может появиться плесень, а ее споры распространяются в воздухе, что представляет опасность для здоровья жильцов.
Сегодня крыша в доме на Толстого, 35, выглядит таким образом:
В прошедшие дни представитель подрядчика посещала пострадавшие квартиры, обещая, что к понедельнику будет предоставлен ответ — как подрядчик планирует компенсировать ущерб. Однако жители настроены скептически.
Также представитель подрядчика посоветовала жителям открывать окна и сушить квартиры таким образом. Жильцы дома «сердечно поблагодарили» ее за такой совет. Но тут якутский бизнесмен снова не учёл, что во Владивостоке только начинают давать отопление, а раскрывать окна нараспашку в конце октября — сомнительная затея.
Прокуратура Ленинского района взяла этот случай под контроль. По результатам проверки будут предприняты меры к виновникам и проконтролировано возмещение ущерба собственникам имущества. Однако это едва ли утешает жителей уже ставших, как они сами шутят, «специалистами по кровельным работам», вынужденными требовать соблюдения элементарных технологий.
Для жителей дома на улице Толстого впереди еще долгий путь восстановления своего жилья и исправления ошибок подрядчиков. Их история — яркое напоминание о том, как важно контролировать жизнь не только в своих квартирах, но и «над своей головой».
Ранее «Восток-Медиа» писало, что подрядчика из Якутии ждёт разговор в прокуратуре за потоп в доме на Толстого.