Коммунальная катастрофа: жители дома на Толстого пострадали от якутского бизнесмена

Одной из пострадавших стала Ольга, которая поделилась своей историей с корреспондентом «Восток-Медиа». По ее словам, во время ремонты рабочие сняли крышу с первого по четвертый подъезд. Ремонт шел спокойно. Ничего, как говорится, не предвещало. Но в ночь с 17 на 18 октября, после первого ливня, начался настоящий «ад» для жителей — вода полилась с потолка, по стенам и технике.