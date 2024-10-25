Максим Иванов: Не просто менять железо, а менять систему управления отраслью ЖКХ

Несмотря на то, что, по данным федерального Минстроя, в целом по стране подготовка к зимнему сезону завершена, в Хабаровском крае «Единая Россия» продолжает отслеживать готовность жилищного фонда к отопительному сезону. Кроме того, реготделение партии выступило с инициативой создания и запуска в Хабаровском крае системы мониторинга тарифов ЖКХ.