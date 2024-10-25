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Posted 25 октября, 06:29

Published 25 октября, 06:29

Modified 25 октября, 06:31

Updated 25 октября, 06:31

Максим Иванов: Не просто менять железо, а менять систему управления отраслью ЖКХ

Максим Иванов: Не просто менять железо, а менять систему управления отраслью ЖКХ

25 октября 2024, 06:29
Фото: Телеграм-канал «ТутНуженИванов»
Жилищно-коммунальное хозяйство сегодня нуждается не просто в «замене труб», а в глобальной модернизации системы на фундаментальном уровне, считает секретарь Хабаровского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Максим Иванов.

На текущий момент подготовка к зиме остаётся одной из приоритетных задач на всех уровнях власти. На днях заместитель председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев провёл заседание Совета Дальневосточного федерального округа, где подготовка к отопительному сезону стала одной из ключевых тем.

Состоянию коммунальной инфраструктуры в стране был посвящён очередной Правительственный Час в Государственной Думе, участие в котором приняли вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, и и. о. министра энергетики Евгений Грабчак.

Как рассказал секретарь Хабаровского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы от региона Максим Иванов, в числе вопросов, которые были подняты на Правительственном Часе — строительство социального жилья, ликвидация аварийного фонда с расселением жильцов, реформирование подходов к теплоснабжению, модернизация коммунальных сетей, замена лифтового хозяйства и многие другие.

— Но важнее было не количество поднятых вопросов, а понимание, что все эти вопросы прямо или косвенно связаны между собой и зачастую один не решается без другого. Поэтому в течение встречи не раз было подчёркнуто, что без системного подхода обойтись не получится. Точечные решения не работают! Это значит, что нужно не только менять «железо» (хотя, и это тоже). Гораздо важнее пересоздавать систему управления отраслью, систему отношений и «правила игры» на рынке коммунальных услуг, систему отношений между уровнями власти в этой сфере, систему контроля, систему нормативного регулирования и так далее. Ключевое слово — «система»! С этим согласились все. Большие надежды в этой связи возлагаются на реализацию нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом. Решения, предложенные на Правчасе, также станут частью этого нацпроекта, а значит помогут провести системную работу по глобальной модернизации ЖКХ, — отметил депутат.

Несмотря на то, что, по данным федерального Минстроя, в целом по стране подготовка к зимнему сезону завершена, в Хабаровском крае «Единая Россия» продолжает отслеживать готовность жилищного фонда к отопительному сезону. Кроме того, реготделение партии выступило с инициативой создания и запуска в Хабаровском крае системы мониторинга тарифов ЖКХ.

— В преддверии зимы, традиционно обостряется и вопрос тарифов на ЖКХ. Конечно, ни депутаты, ни партия не устанавливают цены на коммунальные услуги. Но влиять на ситуацию с тарифами через систему общественного, партийного и парламентского контроля мы можем. В этой связи появилась идея о создании и запуске в региональном отделении «ЕР» прозрачной и эффективной системы мониторинга тарифов на ЖКХ, которая позволила бы не только регулярно отслеживать изменения цен и расчётов, но и проверять их обоснованность. Уверен, что в этой работе пригодятся опыт и компетенции таких специалистов, как мой коллега, депутат Госдумы Борис Гладких, который не первый год занимается проблемами энергетики и ЖКХ. Ну, а результаты таких проверок уже можно обсуждать с органами исполнительной власти, чтобы вместе добиваться порядка и справедливости в этой сфере, — прокомментировал Максим Иванов.
#Хабаровский край
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