Максим Иванов: Не просто менять железо, а менять систему управления отраслью ЖКХ

Posted 25 октября, 06:29
Published 25 октября, 06:29
Modified 25 октября, 06:31
Updated 25 октября, 06:31
На текущий момент подготовка к зиме остаётся одной из приоритетных задач на всех уровнях власти. На днях заместитель председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев провёл заседание Совета Дальневосточного федерального округа, где подготовка к отопительному сезону стала одной из ключевых тем.
Состоянию коммунальной инфраструктуры в стране был посвящён очередной Правительственный Час в Государственной Думе, участие в котором приняли вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, и и. о. министра энергетики Евгений Грабчак.
Как рассказал секретарь Хабаровского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы от региона Максим Иванов, в числе вопросов, которые были подняты на Правительственном Часе — строительство социального жилья, ликвидация аварийного фонда с расселением жильцов, реформирование подходов к теплоснабжению, модернизация коммунальных сетей, замена лифтового хозяйства и многие другие.
— Но важнее было не количество поднятых вопросов, а понимание, что все эти вопросы прямо или косвенно связаны между собой и зачастую один не решается без другого. Поэтому в течение встречи не раз было подчёркнуто, что без системного подхода обойтись не получится. Точечные решения не работают! Это значит, что нужно не только менять «железо» (хотя, и это тоже). Гораздо важнее пересоздавать систему управления отраслью, систему отношений и «правила игры» на рынке коммунальных услуг, систему отношений между уровнями власти в этой сфере, систему контроля, систему нормативного регулирования и так далее. Ключевое слово — «система»! С этим согласились все. Большие надежды в этой связи возлагаются на реализацию нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом. Решения, предложенные на Правчасе, также станут частью этого нацпроекта, а значит помогут провести системную работу по глобальной модернизации ЖКХ, — отметил депутат.
Несмотря на то, что, по данным федерального Минстроя, в целом по стране подготовка к зимнему сезону завершена, в Хабаровском крае «Единая Россия» продолжает отслеживать готовность жилищного фонда к отопительному сезону. Кроме того, реготделение партии выступило с инициативой создания и запуска в Хабаровском крае системы мониторинга тарифов ЖКХ.
— В преддверии зимы, традиционно обостряется и вопрос тарифов на ЖКХ. Конечно, ни депутаты, ни партия не устанавливают цены на коммунальные услуги. Но влиять на ситуацию с тарифами через систему общественного, партийного и парламентского контроля мы можем. В этой связи появилась идея о создании и запуске в региональном отделении «ЕР» прозрачной и эффективной системы мониторинга тарифов на ЖКХ, которая позволила бы не только регулярно отслеживать изменения цен и расчётов, но и проверять их обоснованность. Уверен, что в этой работе пригодятся опыт и компетенции таких специалистов, как мой коллега, депутат Госдумы Борис Гладких, который не первый год занимается проблемами энергетики и ЖКХ. Ну, а результаты таких проверок уже можно обсуждать с органами исполнительной власти, чтобы вместе добиваться порядка и справедливости в этой сфере, — прокомментировал Максим Иванов.