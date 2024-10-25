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Posted 25 октября, 06:03

Published 25 октября, 06:03

Modified 25 октября, 06:05

Updated 25 октября, 06:05

Новые светофоры и свежий асфальт скоро появятся на Второй Речке во Владивостоке

Новые светофоры и свежий асфальт скоро появятся на Второй Речке во Владивостоке

25 октября 2024, 06:03
Фото: vlc.ru
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Наш Город
Важный перекрёсток во Владивостоке ждут серьезные изменения. На пересечении Русской и проспекта 100-летия Владивостока готовят к переносу светофоров, асфальтированию и другим работам. Уже скоро проезд там станет быстрее и комфортнее, а нагрузка на улицы уменьшится.

На пересечении улицы Русской и проспекта 100-летия Владивостока готовятся к установке светофоров и укладке асфальта, сообщает администрация Владивостока. Компания, занимающаяся реконструкцией перекрестка, в настоящее время завершает установку бордюрного камня, подготавливает дорожное покрытие для асфальтирования, перенастраивает светофоры, а также проводит другие необходимые работы.

Перекресток находится в оживленном месте и соединяет две из наиболее загруженных транспортных артерий города. Работы по его обновлению были включены в мастер-план развития города, а необходимые средства предоставило правительство Приморского края в рамках специального казначейского кредита.

Фото: vlc.ru

Переустройство участка улиц позволит уменьшить транспортную нагрузку и сделать проезд более удобным, быстрым и безопасным. Жители района давно ждали обновления перекрестка.

Фото: vlc.ru

Помимо этого, в рамках общего плана развития города, в настоящее время специалисты занимаются строительством дорог в районе бухты Патрокл. Запланированы также работы по реконструкции улицы Адмирала Горшкова, созданию съезда и выезда с Зеленого Угла на трассу Седанка-Патрокл, а также новой дороги к ней. Все эти объекты были включены в мастер-план благодаря инициативе мэра, подчеркнули в управлении дорог администрации Владивостока.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как изменится район Патрокла во Владивостоке.

Тротуары, проезды и велодорожки: Патрокл преображается во Владивостоке — фото
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