Новые светофоры и свежий асфальт скоро появятся на Второй Речке во Владивостоке

Помимо этого, в рамках общего плана развития города, в настоящее время специалисты занимаются строительством дорог в районе бухты Патрокл. Запланированы также работы по реконструкции улицы Адмирала Горшкова, созданию съезда и выезда с Зеленого Угла на трассу Седанка-Патрокл, а также новой дороги к ней. Все эти объекты были включены в мастер-план благодаря инициативе мэра, подчеркнули в управлении дорог администрации Владивостока.