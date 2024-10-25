Новые светофоры и свежий асфальт скоро появятся на Второй Речке во Владивостоке

Posted 25 октября, 06:03
Published 25 октября, 06:03
Modified 25 октября, 06:05
Updated 25 октября, 06:05
На пересечении улицы Русской и проспекта 100-летия Владивостока готовятся к установке светофоров и укладке асфальта, сообщает администрация Владивостока. Компания, занимающаяся реконструкцией перекрестка, в настоящее время завершает установку бордюрного камня, подготавливает дорожное покрытие для асфальтирования, перенастраивает светофоры, а также проводит другие необходимые работы.
Перекресток находится в оживленном месте и соединяет две из наиболее загруженных транспортных артерий города. Работы по его обновлению были включены в мастер-план развития города, а необходимые средства предоставило правительство Приморского края в рамках специального казначейского кредита.
Переустройство участка улиц позволит уменьшить транспортную нагрузку и сделать проезд более удобным, быстрым и безопасным. Жители района давно ждали обновления перекрестка.
Помимо этого, в рамках общего плана развития города, в настоящее время специалисты занимаются строительством дорог в районе бухты Патрокл. Запланированы также работы по реконструкции улицы Адмирала Горшкова, созданию съезда и выезда с Зеленого Угла на трассу Седанка-Патрокл, а также новой дороги к ней. Все эти объекты были включены в мастер-план благодаря инициативе мэра, подчеркнули в управлении дорог администрации Владивостока.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как изменится район Патрокла во Владивостоке.