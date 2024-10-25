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Posted 24 октября, 23:52

Published 24 октября, 23:52

Modified 24 октября, 23:54

Updated 24 октября, 23:54

Госавтоинспекция предупреждает о рейдах в выходные в Приморском крае

Останавливать будут практически всех: массовые облавы на автомобилистов в Приморье

24 октября 2024, 23:52
Фото: 1MI

Госавтоинспекция предупреждает о рейдах в выходные в Приморском крае

Сюжет
Полиция
Госавтоинспекция Приморья предупреждает о массовых рейдах в выходные. Жителям края рассказали, за что их могут привлечь к ответственности.

Госавтоинспекция информирует жителей Приморского края о запланированных проверках в выходные дни.

С 25 по 27 октября на территории Приморского края пройдут мероприятия для предотвращения серьезных нарушений Правил дорожного движения.

Будут задействованы все доступные наряды дорожной полиции и сотрудники дорожно-патрульной службы.

Людям напоминают: управление автомобилем в нетрезвом состоянии или отказ от медицинского тестирования на алкогольное опьянение наказывается штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением прав до 2 лет.

Повторное нарушение законов об управлении автомобилем в нетрезвом состоянии или отказ от тестирования приведет к уголовной ответственности — штрафу до 300 тысяч рублей или тюремному заключению до 2 лет.

Необходимо помнить, что поводом для проверки на алкогольное опьянение водителя может стать запах алкоголя из салона машины, неадекватное поведение водителя или его нечеткая речь.

Ранее «Восток-Медиа» писало о виновнике аварии, которого ищут в Приморье.

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