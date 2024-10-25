Отопительный сезон в Приморье: большинство котельных уже подают тепло

Posted 25 октября, 10:20
Published 25 октября, 10:20
Modified 25 октября, 10:20
Updated 25 октября, 10:20
По информации министерства ЖКХ Приморья, к четвергу, 20 октября, отопление уже подано в 6 713 из 12 067 жилых домов и в 1 637 из 1 860 социальных учреждений. Глава ведомства Алексей Першин отметил, что в большинстве городов и районов края отопление функционирует в полном объеме.
Однако Владивосток остается в числе тех муниципалитетов, где еще есть дома без тепла.
«Мы начали процесс подключения с вчерашнего дня, и работа продолжается», — добавил Першин.
Тем не менее, не во всех районах края отопительный сезон стартовал. В Надеждинском районе, Хасанском округе и Находке температура воздуха пока позволяет не подавать тепло в жилые здания, что соответствует нормативам.
Министр также напомнил о возможных аварийных ситуациях при запуске отопления и необходимости регулировки внутридомовых систем. Для устранения неполадок коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить комфортные условия для жителей.