Отопительный сезон в Приморье: большинство котельных уже подают тепло

По информации министерства ЖКХ Приморья, к четвергу, 20 октября, отопление уже подано в 6 713 из 12 067 жилых домов и в 1 637 из 1 860 социальных учреждений. Глава ведомства Алексей Першин отметил, что в большинстве городов и районов края отопление функционирует в полном объеме.