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Posted 25 октября, 10:20

Published 25 октября, 10:20

Modified 25 октября, 10:20

Updated 25 октября, 10:20

Отопительный сезон в Приморье: большинство котельных уже подают тепло

Отопительный сезон в Приморье: большинство котельных уже подают тепло

25 октября 2024, 10:20
Фото: 1MI
Сюжет
Тепло
В Приморском крае отопительный сезон набирает обороты: на сегодняшний день 670 из 804 котельных обеспечивают теплом жителей муниципалитетов, подключив все жилые дома и социальные объекты.

По информации министерства ЖКХ Приморья, к четвергу, 20 октября, отопление уже подано в 6 713 из 12 067 жилых домов и в 1 637 из 1 860 социальных учреждений. Глава ведомства Алексей Першин отметил, что в большинстве городов и районов края отопление функционирует в полном объеме.

Однако Владивосток остается в числе тех муниципалитетов, где еще есть дома без тепла.

«Мы начали процесс подключения с вчерашнего дня, и работа продолжается», — добавил Першин.

Тем не менее, не во всех районах края отопительный сезон стартовал. В Надеждинском районе, Хасанском округе и Находке температура воздуха пока позволяет не подавать тепло в жилые здания, что соответствует нормативам.

Министр также напомнил о возможных аварийных ситуациях при запуске отопления и необходимости регулировки внутридомовых систем. Для устранения неполадок коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить комфортные условия для жителей.

#Новости#Общество#Находка#Владивосток#Жилые дома#Тепло#Отопительный сезон#Надеждинский район#Приморский край#Хасанский округ#Приморье#Котельные#Аварийные ситуации#Жители
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