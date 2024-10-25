Появились подробности аварии с «эпичной парковкой» во Владивостоке — официально

Posted 25 октября, 03:34
Published 25 октября, 03:34
Modified 25 октября, 03:36
Updated 25 октября, 03:36
Полицейские во Владивостоке получили информацию о дорожно-транспортном происшествии у дома по адресу Адмирала Юмашева, 40.
На место аварии прибыли представители Госавтоинспекции Владивостока.
Изучив ситуацию, правоохранители выяснили, что 36-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, потеряла контроль над машиной и вылетела с дороги, автомобиль врезался в припаркованный Honda Shuttle.
В результате столкновения никто не пострадал, но оба автомобиля получили повреждения.
После проверки базы данных сотрудники Госавтоинспекции установили, что женщина не имеет водительских прав. Ранее она не привлекалась к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.
Против водительницы было составлено административное дело за игнорирование требования сотрудника Госавтоинспекции пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
Госавтоинспекция Владивостока напоминает, что прежде чем садиться за руль, необходимо пройти обучение в автошколе и получить водительское удостоверение нужной категории.
Полиция призывает не допускать управления транспортным средством в нетрезвом состоянии.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии во Владивостоке. Автомобиль упал с косогора на другую припаркованную машину.