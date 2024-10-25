Продрогнем и промокнем: ночные заморозки и дожди накроют Приморский край

В среду, 30 октября, в крае прогнозируются небольшие и умеренные осадки. Минимальные температуры составят -4 — -10 °C, на юге сохранятся плюсовые значения до +7 °C. Максимальный температурный фон будет колебаться от +10 до +15 °C.