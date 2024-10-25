vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 01:38

Published 25 октября, 01:38

Modified 25 октября, 01:40

Updated 25 октября, 01:40

Стабильные морозы и дожди приблизят зиму к Приморью

Продрогнем и промокнем: ночные заморозки и дожди накроют Приморский край

25 октября 2024, 01:38
Фото: 1MI

Стабильные морозы и дожди приблизят зиму к Приморью

Сюжет
Погода
Спокойная синоптическая обстановка порадует Приморский край в начале следующей недели. Тем не менее, дожди все же наведаются в регион.

В понедельник и вторник, 28 и 29 октября, в регионе не ожидается существенных осадков, но ночи станут холоднее, — +2 — -10 °C. Днем воздух прогреется до +5 — +14 °C.

В среду, 30 октября, в крае прогнозируются небольшие и умеренные осадки. Минимальные температуры составят -4 — -10 °C, на юге сохранятся плюсовые значения до +7 °C. Максимальный температурный фон будет колебаться от +10 до +15 °C.

Во Владивостоке начало недели выдастся ясным. Ночи станут холодными — +1 — +3 °C, днем термометры покажут +9 — +12 °C. В среду будет дождливо. Ночью за окном будет +6 — +8 °C, а днем +10 — +12 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае ближайший уик-энд станет морозным окончанием недели.

Прощай +21°C тепла: стабильные морозы ночью и +2°C днем ожидаются в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Циклон принесет сильные дожди и грозы в Приморье 23 октябряАтмосферные фронты и антициклон: чем удивит погода в Приморье в конце сентября?Морозные ночи придут в Приморье — синоптики рассказали о погоде в выходные
#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Температура#Мороз#Приморский край#Осадки#Ночь#Прогноз#День
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика