Продрогнем и промокнем: ночные заморозки и дожди накроют Приморский край

Posted 25 октября, 01:38
Published 25 октября, 01:38
Modified 25 октября, 01:40
Updated 25 октября, 01:40
В понедельник и вторник, 28 и 29 октября, в регионе не ожидается существенных осадков, но ночи станут холоднее, — +2 — -10 °C. Днем воздух прогреется до +5 — +14 °C.
В среду, 30 октября, в крае прогнозируются небольшие и умеренные осадки. Минимальные температуры составят -4 — -10 °C, на юге сохранятся плюсовые значения до +7 °C. Максимальный температурный фон будет колебаться от +10 до +15 °C.
Во Владивостоке начало недели выдастся ясным. Ночи станут холодными — +1 — +3 °C, днем термометры покажут +9 — +12 °C. В среду будет дождливо. Ночью за окном будет +6 — +8 °C, а днем +10 — +12 °C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае ближайший уик-энд станет морозным окончанием недели.