Прощай +21°C тепла: стабильные морозы ночью и +2°C днем ожидаются в Приморье

Posted 25 октября, 00:56
Published 25 октября, 00:56
Modified 25 октября, 00:58
Updated 25 октября, 00:58
Сегодня, 25 октября, в регионе прогнозируется теплая погода — +13 — +21 °C. Однако на севере не исключен небольшой дождь, сообщает «Примгидромет».
В субботу, 26 октября, осадков не ожидается. Ночью столбики термометров опустятся до +9 — -9 °C, а днем покажут +7 — +17 °C.
В воскресенье вновь ударят дожди, на севере возможен снег. Также усилится ветер. Минимальные температуры составят +7 — -6 °C, а максимальные +2 — +12 °C.
Во Владивостоке сегодня ясная погода, +13 — +16 °C. В субботу станет ветрено и прохладнее — +9 — +11 °C. Восресенье может начаться с дождливого настроения, которое растянется на весь день. Дневные температуры станут еще ниже — +7 — +9 °C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что принесет тропический шторм под номером 21 в Приморский край.