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Posted 25 октября, 00:56

Published 25 октября, 00:56

Modified 25 октября, 00:58

Updated 25 октября, 00:58

Глубокая осень освоится в Приморском крае на выходных

Прощай +21°C тепла: стабильные морозы ночью и +2°C днем ожидаются в Приморье

25 октября 2024, 00:56
Фото: 1MI

Глубокая осень освоится в Приморском крае на выходных

Сюжет
Погода
Удивительно теплые деньки, судя по всему, заканчиваются в Приморском крае. Совсем скоро погода огорчит жителей региона понижением температур.

Сегодня, 25 октября, в регионе прогнозируется теплая погода — +13 — +21 °C. Однако на севере не исключен небольшой дождь, сообщает «Примгидромет».

В субботу, 26 октября, осадков не ожидается. Ночью столбики термометров опустятся до +9 — -9 °C, а днем покажут +7 — +17 °C.

В воскресенье вновь ударят дожди, на севере возможен снег. Также усилится ветер. Минимальные температуры составят +7 — -6 °C, а максимальные +2 — +12 °C.

Во Владивостоке сегодня ясная погода, +13 — +16 °C. В субботу станет ветрено и прохладнее — +9 — +11 °C. Восресенье может начаться с дождливого настроения, которое растянется на весь день. Дневные температуры станут еще ниже — +7 — +9 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что принесет тропический шторм под номером 21 в Приморский край.

Снег или нет: чего ждать Приморью от тайфуна № 21 — прогноз главы Примгидромета
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