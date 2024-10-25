Прощай +21°C тепла: стабильные морозы ночью и +2°C днем ожидаются в Приморье

Во Владивостоке сегодня ясная погода, +13 — +16 °C. В субботу станет ветрено и прохладнее — +9 — +11 °C. Восресенье может начаться с дождливого настроения, которое растянется на весь день. Дневные температуры станут еще ниже — +7 — +9 °C.