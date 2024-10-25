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Posted 25 октября, 06:03

Published 25 октября, 06:03

Modified 25 октября, 06:05

Updated 25 октября, 06:05

ДТП на трассе «Уссурийск — Владивосток» может осложнить движение в Приморье

Разлетелись по всей дороге: авария на федеральной трассе Приморья попала на камеру

25 октября 2024, 06:03
Фото: vostokmedia.com

ДТП на трассе «Уссурийск — Владивосток» может осложнить движение в Приморье

Сюжет
Пробка
На автодороге Приморского края столкнулись две малолитражки и распластались, осложнив движение.

На федеральной дороге Владивосток — Хабаровск столкнулись две легковушки. В результате инцидента машины отбросило в две разные стороны. Участники ДТП стали препятствием для других автомобилистов.

«Скорее всего они только столкнулись. Так как пробка еще не собралась, но мы проезжали медленно. Так как машины раскинуло на две полосы», — отметила очевидица происшествия.
Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало об эпичной аварии, которая случилась в дальневосточной столице. Автоледи на «крузаке» приземлилась на «Фит» и учинила конфликт с мужчиной.

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