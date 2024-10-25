Родительский гнев довел «брючный» скандал в школе Приморья до прокуратуры

Posted 25 октября, 01:19
Published 25 октября, 01:19
Modified 25 октября, 01:21
Updated 25 октября, 01:21
Прокуратура проверит насколько правила и инструкции уссурийских школ соответствуют законодательству края. Данная мера стала необходимым обстоятельством после возмущений родителей учеников.
«Возможность ношения брюк девочками-ученицами одной из школ Уссурийска, стало камнем преткновения и предметом сигналов в социальных сетях», — отметили в надзорном ведомстве.
В прокуратуре также отметили, что одежда детей должна соответствовать Уставу школы. Однако Департамент образования и науки разрешает девочкам носить юбки, сарафаны и брюки.
«Одновременно с этим, следует отметить, что школы вправе устанавливать специальные требования к видам школьной одежды, детализируя их и приводя к единообразию», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что прокуратура поставила на контроль строительство школы в отдаленном районе Приморского края. Возведение объекта затянулось, чем и вызвало интерес в соответствующих органах.