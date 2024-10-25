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Posted 25 октября, 01:19

Published 25 октября, 01:19

Modified 25 октября, 01:21

Updated 25 октября, 01:21

Девочкам запрещают носить брюки в одной из школ Приморского края

Родительский гнев довел «брючный» скандал в школе Приморья до прокуратуры

25 октября 2024, 01:19
Фото: 1MI

Девочкам запрещают носить брюки в одной из школ Приморского края

Сюжет
Строительство
Требования к ученикам вызвали недовольство у родителей в Приморском крае. Инцидент, получивший огласку в соцсетях, стал настолько резонансным, что привлек внимание прокуратуры.

Прокуратура проверит насколько правила и инструкции уссурийских школ соответствуют законодательству края. Данная мера стала необходимым обстоятельством после возмущений родителей учеников.

«Возможность ношения брюк девочками-ученицами одной из школ Уссурийска, стало камнем преткновения и предметом сигналов в социальных сетях», — отметили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре также отметили, что одежда детей должна соответствовать Уставу школы. Однако Департамент образования и науки разрешает девочкам носить юбки, сарафаны и брюки.

«Одновременно с этим, следует отметить, что школы вправе устанавливать специальные требования к видам школьной одежды, детализируя их и приводя к единообразию», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что прокуратура поставила на контроль строительство школы в отдаленном районе Приморского края. Возведение объекта затянулось, чем и вызвало интерес в соответствующих органах.

Вмешалась прокуратура: строительство школы затянулось в отдаленном районе Приморья
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