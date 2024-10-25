Самолет проехал по дороге и мог лишить город электричества в Приморье — видео

Posted 25 октября, 04:45
Published 25 октября, 04:45
Modified 25 октября, 04:47
Updated 25 октября, 04:47
Самолет на проезжей части очень удивил автомобилистов в Приморье. Неисправный лайнер перевозили со старого авиационного завода в аэропорт. Путь пролегал через автотрассу.
Внимание водителей привлекли габариты воздушного судна: самолет длиной в несколько метров перевозил на сцепке грузовик. На трассе дежурили люди, они регулировали движение и следили за тем, чтобы все остановились.
Видимо, транспортировщики предусмотрели не все: на одном из участков самолет задел хвостовой частью линию электропередач. Это сразу же заметили местные жители, видео появилось в сети.