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Posted 25 октября, 04:45

Published 25 октября, 04:45

Modified 25 октября, 04:47

Updated 25 октября, 04:47

Самолет перевозили по дороге в Приморском крае

Самолет проехал по дороге и мог лишить город электричества в Приморье — видео

25 октября 2024, 04:45
Фото: 1MI

Самолет перевозили по дороге в Приморском крае

Сюжет
Электричество
Неисправный самолет перевозили с бывшего авиационного завода в аэропорт в Приморском крае. Местные автомобилисты наблюдали, как хвостовое оперение воздушного судна несколько раз задевало провода.

Самолет на проезжей части очень удивил автомобилистов в Приморье. Неисправный лайнер перевозили со старого авиационного завода в аэропорт. Путь пролегал через автотрассу.

Внимание водителей привлекли габариты воздушного судна: самолет длиной в несколько метров перевозил на сцепке грузовик. На трассе дежурили люди, они регулировали движение и следили за тем, чтобы все остановились.

Видео: vdk_tiger_vladivostok.

Видимо, транспортировщики предусмотрели не все: на одном из участков самолет задел хвостовой частью линию электропередач. Это сразу же заметили местные жители, видео появилось в сети.

Видео: vdk_tiger_vladivostok.

Ранее «Восток-Медиа» писало об экстренной посадке самолета в Приморском крае.

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