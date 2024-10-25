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Posted 25 октября, 07:11

Published 25 октября, 07:11

Modified 25 октября, 07:13

Updated 25 октября, 07:13

Выяснилось, как изменится облик популярного пляжа во Владивостоке

Шамора опустеет, но не надолго: что ждет легенду Владивостока? — видео

25 октября 2024, 07:11
Фото: vostokmedia.com

Выяснилось, как изменится облик популярного пляжа во Владивостоке

Сюжет
Пляж
На втором пляже Шаморы во Владивостоке продолжают сносить старые здания. Выяснилось, что уже скоро появится на их месте.

Владивостокцев и гостей города удивила весть об изменениях в бухте Лазурной. Около самого популярного пляжа уже разбирают несколько кафе и других строений.

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В зоне второго пляжа на Шаморе продолжают сносить старые здания. Специалисты администрации Владивостока рассказали о том, как пляж бухты Лазурной планируют изменить.

Видео: adm_vl.

В перспективе старые «шашлычки» заменят новые заведения, также на Шаморе появится отель с плавательным бассейном и озеленением.

Все постройки будут выполнены в современном и единообразном дизайне: у популярного места отдыха появится свой дизайн-код.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какое преображение ждет одну из улиц в центре Владивостока.

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