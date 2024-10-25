Шамора опустеет, но не надолго: что ждет легенду Владивостока? — видео

Posted 25 октября, 07:11
Published 25 октября, 07:11
Modified 25 октября, 07:13
Updated 25 октября, 07:13
Владивостокцев и гостей города удивила весть об изменениях в бухте Лазурной. Около самого популярного пляжа уже разбирают несколько кафе и других строений.
В зоне второго пляжа на Шаморе продолжают сносить старые здания. Специалисты администрации Владивостока рассказали о том, как пляж бухты Лазурной планируют изменить.
В перспективе старые «шашлычки» заменят новые заведения, также на Шаморе появится отель с плавательным бассейном и озеленением.
Все постройки будут выполнены в современном и единообразном дизайне: у популярного места отдыха появится свой дизайн-код.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какое преображение ждет одну из улиц в центре Владивостока.