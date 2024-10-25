Воплощай мечты и будь на спорте: воркаут-зона открылась во Владивостоке

- Мы с ребятами решили создать место, куда каждый житель города сможет прийти не просто чтобы заняться спортом, — говорит одна из создателей площадки Вера Ефимова. — Мы вложили сюда много смыслов, главный из которых — изменение жизни к лучшему. Посмотрите, на стене, где роспись, есть диск. Его нужно потереть, если вы задумали что-то изменить в себе к лучшему, решили начать воплощать свои мечты. Затем — пожалуйста! — сделайте маленький шаг вперёд, позанимайтесь спортом — и смело двигайтесь вперёд. Рядом с диском на стене вдоль всей росписи мы разместили таблички с мотивационными высказываниями: они помогают обрести уверенность в себе, поднимают настроение, вдохновляют, подсказывают, где твоя точка роста; они — как ориентир и стимул в жизни.