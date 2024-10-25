Воплощай мечты и будь на спорте: воркаут-зона открылась во Владивостоке

Posted 25 октября, 07:13
Published 25 октября, 07:13
Modified 25 октября, 07:15
Updated 25 октября, 07:15
— Наше сообщество стремится менять качество жизни — собственное и жителей Владивостока — к лучшему, менять городскую среду на благо владивостокцев и собственными силами, — рассказал руководитель сообщества «PRO жизнь» Станислав Цыбульский. — И эту площадку мы создали при поддержке не только администрации города, но и руководства МГУ имени Невельского и множества меценатов. Чем здесь можно заниматься? Выполнять различные спортивные упражнения на турниках, проводить физкультразминку, можно и йогой заняться, и пилатесом, пожалуйста, все для этого здесь имеется. Да и просто посидеть на скамейке, посмотреть на море, на прекрасные закаты или восходы, помедитировать — почему нет?
Воркаут-площадка фактически завершает (или начинает, это как посмотреть) знаменитую «Тропу здоровья». Сюда могут прийти и стар, и млад — тренажёры продуманы так, чтобы заниматься было удобно всем.
Именно поэтому ещё в марте 2024 года глава Владивостока Константин Шестаков поддержал представленный сообществом «PRO жизнь» проект.
— Территория «Тропы здоровья» действительно является очень популярной в городе для занятий спортом. Думаю, что еще одно пространство станет отличным местом притяжения владивостокцев, — поделился Константин Шестаков.
Особая часть площадки — роспись на подпорной стене, созданная специально для «Точки роста». Это не просто картинка, это мотивационный арт-объект.
- Мы с ребятами решили создать место, куда каждый житель города сможет прийти не просто чтобы заняться спортом, — говорит одна из создателей площадки Вера Ефимова. — Мы вложили сюда много смыслов, главный из которых — изменение жизни к лучшему. Посмотрите, на стене, где роспись, есть диск. Его нужно потереть, если вы задумали что-то изменить в себе к лучшему, решили начать воплощать свои мечты. Затем — пожалуйста! — сделайте маленький шаг вперёд, позанимайтесь спортом — и смело двигайтесь вперёд. Рядом с диском на стене вдоль всей росписи мы разместили таблички с мотивационными высказываниями: они помогают обрести уверенность в себе, поднимают настроение, вдохновляют, подсказывают, где твоя точка роста; они — как ориентир и стимул в жизни.
Первыми, кто занялся спортом на «Точке роста» стали как раз активисты «PRO жизнь». После короткой, но душевной церемонии открытия площадки они провели на ее территории разминку и опробовали тренажеры. На свежем морском воздухе занятия спортом — одно удовольствие!
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что расходы на спорт в 2025 году в Приморье увеличатся.