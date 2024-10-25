Восемь ударов в грудь от мужа подруги: чудовищная смерть настигла женщину в Приморье

Posted 25 октября, 06:54
Published 25 октября, 06:54
Modified 25 октября, 06:56
Updated 25 октября, 06:56
В селе Шумное мужчина убил подругу своей супруги, сообщает пресс-служба прокуратуры. Приморец поссорился с женщиной и в ходе конфликта ударил ее ножом в грудь восемь раз.
По факту инцидента возбудили уголовное дело: убийство. Фигуранта признали виновным и назначили ему наказание лишение свободы на девять лет. Теперь осужденный отправится в исправительную колонию строгого режима.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что житель Черниговского района, желающий добыть спиртное, жестоко лишил жизни пенсионеров в Приморском крае.