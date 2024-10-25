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Posted 25 октября, 06:54

Published 25 октября, 06:54

Modified 25 октября, 06:56

Updated 25 октября, 06:56

Жестокое убийство женщины произошло в селе Приморского края

Восемь ударов в грудь от мужа подруги: чудовищная смерть настигла женщину в Приморье

25 октября 2024, 06:54
Фото: 1MI

Жестокое убийство женщины произошло в селе Приморского края

Сюжет
Пенсионеры
В Чугуевском районе конфликт между сельчанами закончился чудовищной расправой. Женщина умерла от рук мужа собственной подруги.

В селе Шумное мужчина убил подругу своей супруги, сообщает пресс-служба прокуратуры. Приморец поссорился с женщиной и в ходе конфликта ударил ее ножом в грудь восемь раз.

По факту инцидента возбудили уголовное дело: убийство. Фигуранта признали виновным и назначили ему наказание лишение свободы на девять лет. Теперь осужденный отправится в исправительную колонию строгого режима.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что житель Черниговского района, желающий добыть спиртное, жестоко лишил жизни пенсионеров в Приморском крае.

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