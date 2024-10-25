«Зеленку» могут начать эвакуировать: продавцам авто поставили ультиматум в Приморье

Posted 25 октября, 03:17
Published 25 октября, 03:17
Modified 25 октября, 03:19
Updated 25 октября, 03:19
Легендарный авторынок, на котором покупали свои машины тысячи жителей Приморья, «воскресили» в обход законодательства. Прокуратура провела проверку, по итогам которой выяснилось, что «Зеленка» все еще занимает два гектара муниципальной земли, несмотря на истекший договор аренды.
Территорию бывшего автомобильного рынка «Зеленый угол» во Владивостоке начали освобождать от машин. В данный момент они там находятся незаконно. Городские власти намерены освободить муниципальную землю.
В прошедший четверг специалисты провели проверку под руководством старшего помощника городского прокурора Дмитрия Тополенко и сотрудников муниципалитета.
В ходе проверки владельцы автомобилей стали вывозить свои машины. Тем, кто этого не сделает самостоятельно, грозит эвакуация при помощи спецтехники. Принудительный вывоз авто будет продолжаться, пока территорию полностью не освободят.
Ранее «Восток-Медиа» писало об истории легендарного авторынка.