«Зеленку» могут начать эвакуировать: продавцам авто поставили ультиматум в Приморье

Легендарный авторынок, на котором покупали свои машины тысячи жителей Приморья, «воскресили» в обход законодательства. Прокуратура провела проверку, по итогам которой выяснилось, что «Зеленка» все еще занимает два гектара муниципальной земли, несмотря на истекший договор аренды.