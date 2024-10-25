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Posted 25 октября, 03:17

Published 25 октября, 03:17

Modified 25 октября, 03:19

Updated 25 октября, 03:19

Легендарный авторынок могут начать принудительно эвакуировать в Приморском крае

«Зеленку» могут начать эвакуировать: продавцам авто поставили ультиматум в Приморье

25 октября 2024, 03:17
Фото: vostokmedia.com

Легендарный авторынок могут начать принудительно эвакуировать в Приморском крае

Сюжет
Прокуратура
Бывший авторынок на Зеленом Углу во Владивостоке освобождают от автомобилей, находящихся там незаконно. На «Зеленке» проводят проверки: тем, кто не увезет свои машины самостоятельно, грозит принудительная эвакуация.

Легендарный авторынок, на котором покупали свои машины тысячи жителей Приморья, «воскресили» в обход законодательства. Прокуратура провела проверку, по итогам которой выяснилось, что «Зеленка» все еще занимает два гектара муниципальной земли, несмотря на истекший договор аренды.

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Территорию бывшего автомобильного рынка «Зеленый угол» во Владивостоке начали освобождать от машин. В данный момент они там находятся незаконно. Городские власти намерены освободить муниципальную землю.

В прошедший четверг специалисты провели проверку под руководством старшего помощника городского прокурора Дмитрия Тополенко и сотрудников муниципалитета.

Видео: adm_vl.

В ходе проверки владельцы автомобилей стали вывозить свои машины. Тем, кто этого не сделает самостоятельно, грозит эвакуация при помощи спецтехники. Принудительный вывоз авто будет продолжаться, пока территорию полностью не освободят.

Ранее «Восток-Медиа» писало об истории легендарного авторынка.

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