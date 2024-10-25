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Posted 25 октября, 07:53

Published 25 октября, 07:53

Modified 25 октября, 07:55

Updated 25 октября, 07:55

Смертельное ДТП произошло в Анучинском районе Приморского края

Злостный нарушитель на авто сбил насмерть пешехода в Приморье

25 октября 2024, 07:53
Фото: 1MI

Смертельное ДТП произошло в Анучинском районе Приморского края

Сюжет
Уголовное дело
В Приморском крае мужчина успел «заработать» пять административных дел за нарушения ПДД за десять месяцев. После чего переехал человека в Анучинском районе.

В Анучинском районе автомобилист на ISUZU ELF наехал на пешехода, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД. Пострадавший, который двигался в попутном направлении по правому краю дороги, погиб от полученных травм.

Стоит отметить, что авария произошла в темное время суток. Водитель привлекался к административной ответственности пять раз в текущем году за нарушения ПДД.

«По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначено проведение ряда исследований», — отметили в полиции.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что рулевой сбил приморца в Приморском крае и скрылся с места ДТП.

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