Злостный нарушитель на авто сбил насмерть пешехода в Приморье

Posted 25 октября, 07:53
Published 25 октября, 07:53
Modified 25 октября, 07:55
Updated 25 октября, 07:55
В Анучинском районе автомобилист на ISUZU ELF наехал на пешехода, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД. Пострадавший, который двигался в попутном направлении по правому краю дороги, погиб от полученных травм.
Стоит отметить, что авария произошла в темное время суток. Водитель привлекался к административной ответственности пять раз в текущем году за нарушения ПДД.
«По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначено проведение ряда исследований», — отметили в полиции.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что рулевой сбил приморца в Приморском крае и скрылся с места ДТП.