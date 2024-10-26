Безопасным для пешеходов стал большой участок дороги в центре Владивостока

Posted 26 октября, 02:27
Published 26 октября, 02:27
Modified 26 октября, 02:29
Updated 26 октября, 02:29
В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: пандус протяжённостью более 25 метров идёт вдоль торца дома № 143 по улице Светланской и делает спуск к перекрестку на «Авангарде» полностью безопасным для пешеходов. Ранее жители города были вынуждены фактически передвигаться по проезжей части.
По заказу городской администрации привлеченная подрядная организация ООО «Клевер» выполнила демонтаж асфальтового покрытия, монтаж железобетонных конструкций и оборудования, а также заливку фундамента, штукатурные работы и окраску конструкций.
Сейчас ведётся приемка выполненных работ, но жители района уже оценили удобство пандуса и с удовольствием им пользуются.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как преобразится к лету набережная бухты Шаморы.