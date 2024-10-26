Безопасным для пешеходов стал большой участок дороги в центре Владивостока

В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: пандус протяжённостью более 25 метров идёт вдоль торца дома № 143 по улице Светланской и делает спуск к перекрестку на «Авангарде» полностью безопасным для пешеходов. Ранее жители города были вынуждены фактически передвигаться по проезжей части.